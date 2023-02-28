祕魯、墨西哥互嗆 中南美獨裁再起

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】墨西哥總統歐布拉多居然公開嗆秘魯總統博魯阿爾特是「魁儡」？由於歐布拉多不滿同為左派的秘魯前總統卡斯提歐遭國會罷免並下獄，因此27日才出此言，秘魯政府也將駐墨西哥大使撤回，並痛批歐布拉多干涉內政。歐布拉多雖批評秘魯政府專制，但他在國內刪減選舉機關預算，也被外界批評專制。

墨指控秘魯菁英專政

根據《半島電視台》報導，歐布拉多27日批評秘魯政府將前總統卡斯提歐罷免，並關進監獄的行為完全是「鬧劇」且「不公正」，他直言新上台的女總統博魯阿爾特是秘魯政治寡頭幕前的「魁儡」，將卡斯提歐推翻就是為了讓菁英更方便壓榨該國的自然資源。

但秘魯總統博魯阿爾特也將秘魯駐墨西哥大使驅逐出境，並表示兩國目前的互動關係僅剩商業，官方交流暫時全面停止。博魯阿爾特同時指控同為左派的歐布拉多干涉秘魯內政，在前總統卡斯提歐被罷免時，還曾打算讓他躲在墨西哥大使館，尋求政治庇護。

左派的秘魯前總統卡斯提歐去年曾打算解散國會，但反而遭到國會罷免並逮捕下獄，並由時任副總統博魯阿爾特接任，同時也成為秘魯首位女總統。卡斯提歐被指控叛國與貪汙等罪名，在正式定罪前還面臨18個月的審前監禁，也讓秘魯國內爆發嚴重抗議，在警方鎮壓下造成至少60人死亡。

墨國總統恐也擴權

由於卡斯提歐擔任總統前是小學老師，平民出身的他至今在秘魯仍有不少支持者，尤其是農民與原住民，因此祕魯境內持續有政治動盪；但墨西哥也好不到哪裡去，《時代雜誌》提到，由於近日歐布拉多政府打算將選舉機關的預算裁減，遭質疑要干涉選舉、破壞民主，因此也面臨上萬民眾抗議，要求墨西哥最高法院推翻這項決議。

墨西哥明年將舉行總統大選，歐布拉多雖然受限於墨西哥憲法總統1任6年、不得連任的限制，理論上將不會參與選舉，但人權團體擔心歐布拉多修改憲法只是設法讓自己連選連任的第一步，雖然修法引發上萬人上街，但他在國內的支持度仍超過60%。

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