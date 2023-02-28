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北韓深陷糧食危機 金正恩罕見開會討論

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】北韓今年恐缺1百萬噸糧食，領導人金正恩27日罕見召開只討論農業的全體會議。外媒分析，這應該是金正恩2011年上任以來最嚴重的糧食短缺，但尚未達到1990年代上萬人死亡的大飢荒，也因為疫情導致中國的非官方援助減少，與俄烏戰爭使得糧價大漲，以致金正恩不得不想辦法解決，至於是否會影響北韓外交政策值得觀察。

會議只專注農業

根據《美聯社》報導，北韓勞動黨27日召開全體會議，以往談及國防、經濟等面向的會議這次卻只有討論農業問題，引發外界關注。會議中，高級官員檢視北韓去年實施「農業新時代革命」的進度，並確定農業發展為今年的優先項目，官員表示，農業生產是國家現階段經濟發展的重要任務。

北韓官媒並未提及金正恩在會中的裁示，而這也是北韓勞動黨首次在全體會議中只討論農業議題。北韓勞動黨政治局曾在之前表示，目前是該國農業政策發展的關鍵時機，似乎都在暗示著北韓的糧食危機很嚴峻。但專家判斷，情況應該沒有惡化到1990年代上萬人死亡那麼慘，不過已經是金正恩上台以來最嚴重的糧食危機。

金正恩任內最嚴重危機

日經新聞》提到，據估計，北韓一年的糧食需求量約550萬噸，北韓的自產量是450萬噸，因此今年預計會短缺1百萬噸，由於受到疫情影響，中國的非官方援助減少，加上持續面對美國的經濟制裁，還有俄烏戰爭導致國際糧價上漲，讓北韓的糧食壓力愈來愈大。

另外，北韓由於國內多數民眾並未接種新冠肺炎疫苗，雖然對中國與俄羅斯的貨運列車解封，但隔離等措施還是會延續，北韓政府即使號稱在3個月內就控制住國內疫情爆發，短期內還是會維持嚴格的防疫政策，這同時也會限制到跨國交流，且北韓國內公衛系統已經崩潰，也讓外界相當擔心。

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北韓 金正恩 俄烏戰爭

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