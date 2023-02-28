日本采購美國導彈 應對中朝挑戰

(德國之聲中文網)日本首相岸田文雄本周一（2月27日）表示，日本將從美國采購400枚“戰斧”導彈，旨在加強日本的防御能力。

根據日本共同社報道，岸田文雄當天出席眾院預算委員會會議時做出了上述表示。日本政府已在2023年度預算案中列入2113億日元（約合15億美元）的“戰斧”采購費用。不過他也“從可能危害國家安全的角度出發”，沒有透露更多細節。

目前，只在美國和英國擁有“戰斧”巡航導彈。這種武器可從艦艇和潛艇上發射，可從大約1600公裡外精確打擊目標。按照計劃，日本政府會在五年內斥資約370億美元購買遠程導彈，從2026年開始部署。

日本宣布，2023年將國防開支提高近四分之一，在4月1日起的財政年度達到創紀錄的517億美元。東京希望將軍費支出增加三倍以上，以此應對地區對手中國和朝鮮的威脅。俄羅斯入侵烏克蘭加劇了地區擔憂。日本還打算提高網絡安全、無人機彈道導彈防御系統、軍艦和運輸機以及偵察和通信衛星等方面的支出。

前所未有的軍費支出水平凸顯了日本對中國可能武統台灣的擔憂，該國擔心，這會波及威脅到日本。與此同時，朝鮮屢屢進行導彈試驗，包括墜入日本水域的導彈，增加了地區的不安全感。

日本與俄羅斯也存在數十年的領土爭端，被俄羅斯控制的南千島群島大約有約2萬名居民。日本稱之為“北方四島”（也稱“北方領土”）。日本已與其他盟國一道，就俄羅斯入侵烏克蘭對其實施制裁。

(法新社、路透社、共同社等)

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