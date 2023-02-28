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脫歐後北愛貿易規範 英國歐盟達成新協議

聯合報／ 國際組／即時報導
英國首相蘇納克（右）和歐盟執委會主席范德賴恩（左）27日在英國溫莎會面。美聯社
英國首相蘇納克（右）和歐盟執委會主席范德賴恩（左）27日在英國溫莎會面。美聯社

英國歐盟27日就北愛爾蘭新貿易安排達成協議，此舉旨在結束英國脫歐造成的多年摩擦，在俄烏戰爭帶給歐洲地緣政治風險之際，讓英國和歐盟加強合作。

英國首相蘇納克和歐盟執委會主席范德賴恩在英國溫莎會面，就一項妥協方案達成共識，這項方案將減少英國本土和北愛爾蘭之間的貿易問題。英國脫歐後，英國統治的北愛爾蘭實質上仍處於歐盟單一市場，引發英國脫歐派不滿。

這項新協議的細節沒有立即公布，英歐雙方最近幾天表示，新協議將允許運往北愛爾蘭的英國貨物不經海關檢查，同時為北愛運往愛爾蘭的貨物創建一個單獨的程序。

英國和歐盟官員都證實已達成協定。

蘇納克如今必須向他的保守黨和北愛爾蘭的親英國工會成員推銷該協議。他們長期以來一直抱怨，英國脫歐協議對於北愛的安排，使北愛有如與英國其他地區隔絕。如果蘇納克成功讓黨內接受協議，將有助提升他的領導力。首相府拒絕透露英國議員是否會對該協議進行投票。

英國 愛爾蘭 歐盟

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