地面系統出問題 SpaceX載人任務升空前2分鐘喊卡

中國所擬俄烏和平協議，僅為替人作嫁？中國24日提出俄烏和平協議，希望解決俄烏戰爭，但歐盟主席與北約秘書長認為，中國與俄國走得很近，在和平談判上沒有多少可信度。美國也抨擊中國將大量提供俄國攻擊用的無人機，中國發言人回應美國應該尊重領土完整；澤倫斯基表示，和平協議必須建立在俄軍撤出烏克蘭領土。

2023-02-27 18:02