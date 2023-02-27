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中俄外交過從密 歐盟質疑和平協議

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導

中國所擬俄烏和平協議，僅為替人作嫁？中國24日提出俄烏和平協議，希望解決俄烏戰爭，但歐盟主席與北約秘書長認為，中國與俄國走得很近，在和平談判上沒有多少可信度。美國也抨擊中國將大量提供俄國攻擊用的無人機，中國發言人回應美國應該尊重領土完整；澤倫斯基表示，和平協議必須建立在俄軍撤出烏克蘭領土。

西方不信和平協議

英國衛報》報導，西方部分領導人認為，北京在俄烏戰爭中並未積極作為，直到俄烏戰爭一周年的時間點提出「和平協議」，且中國的國際聲望並不能讓眾人服氣。

另一方面，中俄關係在近半年來多次官員會面討論下，有日趨緊密之勢，2月22日中國外長王毅才剛承諾與俄國加強夥伴關係。歐盟主席與北約秘書長都認為，中國與俄國走得很近，所以在和平談判上沒有多少可信度，因為中國早已經「選邊站」了，動用國際法含蓄地為俄國辯護，《模糊了侵略者與受害者的角色》。

美中隔空較勁

儘管中國在聲明中反對雙重標準，但美國近期公布資料表示，中國將大量提供俄國攻擊用的無人機，至今更四次在聯合國要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的投票棄權；中國外交發言人則反批，要求美國尊重國家主權和領土完整，認為這些指控都是無的放矢。

烏克蘭駐中國代辦萊辛斯卡說，和平計畫是好的開始，但她不認為中國正在努力協助烏克蘭。《根據澤倫斯基對和平協議的回應》，烏克蘭的底線是普丁從烏克蘭領土撤軍。

和平協議別有用意？

中國簡報雜誌》報導，在中國提出的俄烏和平協議中，在糧食安全上，俄國、土耳其與烏克蘭需要糧食安全得協議，保證因戰爭短缺得糧食除了流向歐洲，更能流向需要的國家。經濟方面，中國指出應該停止單邊制裁，但西方不樂見俄國有更多資源能投入戰場，因而陷於制衡俄國發展與全球經濟穩定的兩難（預計俄國仍有2.2%的經濟成長率）；對中國的好處是一帶一路的供應鏈會恢復正常。

戰後重建與監管機構是俄烏戰爭應該思考的問題，也是國際政治上，爭議最多、最困難的一點。但該俄烏和平協議並未提供具體作法，各國除了「和平」以外，也無從得知中國的對俄烏戰爭後的想像。

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俄烏戰爭 烏克蘭 美國

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