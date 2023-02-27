金正恩急開會討論「農村革命」 證實北韓糧荒嚴重？

美聯社報導，在外界報導北韓面臨嚴重糧食短缺後，北韓領導人金正恩26日召開勞動黨中央委員會全體會議，討論農業改良問題。

美聯社指出，最近有未經證實的報導，指有北韓人餓死，人數不詳。不過，觀察家未看到北韓有眾多人死亡或大饑荒的跡象，不過因疫情的限制、持續不斷的國際制裁，以及北韓本身管理不當，可能導致糧食短缺問題更嚴重。

美聯社引述北韓中央通訊社報導，金正恩主持自26日起召開的勞動黨中央委員會全體會議，審議「新時代農村革命綱領」在2022年第一年實施的落實情況，中央委員會將決定當前農業問題的「重要、緊迫任務」，以及現階段國家經濟發展的緊要工作。報導沒有提到金正恩是否在會中發表談話。

美聯社報導，這是北韓勞動黨中央委員會首度召開只討論農業議題的全體會議。大部分的分析指出，北韓目前的糧荒遠不及1990年代嚴重，當時有成千上萬人死於饑荒。不過，一些專家指出，目前的糧荒可能是金正恩2011年掌權以來最嚴重的。

韓聯社報導，北韓於2021年12月底通過新版社會主義農村發展戰略，去年起致力於落實相關工作，但糧食產量未見增加，被稱作「富村」的開城地區近期還出現餓死的人，地方教化所（監獄）服刑人員因缺糧集體越獄，糧食短缺問題十分嚴峻。在此背景下，北韓將「糧食增產」作為今年的首要政策課題，以解決農業問題。

北韓勞動黨中央委員會本月5日舉行政治局會議，強調有必要找到實現農業發展變革的轉捩點，並決定月底召開全體會議擴大會議。北韓通常每年召開一兩次全體會議，但此次全會距上次僅兩個月，實屬罕見。專家指出，這從側面證明了北韓當前糧荒嚴重。