快訊

跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

搶出遊！才開門半小時...九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩急開會討論「農村革命」 證實北韓糧荒嚴重？

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
北韓領導人金正恩(前排右三)26日主持勞動黨中央委員會全體會議，討論農業問題。歐新社
北韓領導人金正恩(前排右三)26日主持勞動黨中央委員會全體會議，討論農業問題。歐新社

美聯社報導，在外界報導北韓面臨嚴重糧食短缺後，北韓領導人金正恩26日召開勞動黨中央委員會全體會議，討論農業改良問題。

美聯社指出，最近有未經證實的報導，指有北韓人餓死，人數不詳。不過，觀察家未看到北韓有眾多人死亡或大饑荒的跡象，不過因疫情的限制、持續不斷的國際制裁，以及北韓本身管理不當，可能導致糧食短缺問題更嚴重。

美聯社引述北韓中央通訊社報導，金正恩主持自26日起召開的勞動黨中央委員會全體會議，審議「新時代農村革命綱領」在2022年第一年實施的落實情況，中央委員會將決定當前農業問題的「重要、緊迫任務」，以及現階段國家經濟發展的緊要工作。報導沒有提到金正恩是否在會中發表談話。

美聯社報導，這是北韓勞動黨中央委員會首度召開只討論農業議題的全體會議。大部分的分析指出，北韓目前的糧荒遠不及1990年代嚴重，當時有成千上萬人死於饑荒。不過，一些專家指出，目前的糧荒可能是金正恩2011年掌權以來最嚴重的。

韓聯社報導，北韓於2021年12月底通過新版社會主義農村發展戰略，去年起致力於落實相關工作，但糧食產量未見增加，被稱作「富村」的開城地區近期還出現餓死的人，地方教化所（監獄）服刑人員因缺糧集體越獄，糧食短缺問題十分嚴峻。在此背景下，北韓將「糧食增產」作為今年的首要政策課題，以解決農業問題。

北韓勞動黨中央委員會本月5日舉行政治局會議，強調有必要找到實現農業發展變革的轉捩點，並決定月底召開全體會議擴大會議。北韓通常每年召開一兩次全體會議，但此次全會距上次僅兩個月，實屬罕見。專家指出，這從側面證明了北韓當前糧荒嚴重。

北韓 金正恩 勞動黨

延伸閱讀

北韓今晨又發射2枚短程彈道飛彈 金與正警告要把太平洋當射擊場

糧食危機惡化之際 北韓大興土木金正恩破土

金正恩愛女頻亮相 南韓：提前布局金家三、四代接班

金正恩愛女金朱愛首登北韓郵票 再掀接班人熱議

相關新聞

金正恩急開會討論「農村革命」 證實北韓糧荒嚴重？

美聯社報導，在外界報導北韓面臨嚴重糧食短缺後，北韓領導人金正恩26日召開勞動黨中央委員會全體會議，討論農業改良問題。

英國番茄大缺貨 部長建議改吃大頭菜、餐廳被迫供應「白披薩」

英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售，為此，英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Co...

中國將展開新一輪元首外交 白俄、法國、歐盟等政要陸續訪中

中國又將展開新一輪的元首外交，近期多位國際政要將陸續訪問中國，包括明天（28日）到訪的白俄羅斯總統盧卡申科、4月初到訪的...

美擔心陸供應無人機 助俄在烏克蘭的戰事

英國金融時報報導，美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中國大陸考慮提供俄羅...

美中情局長：伊朗核計畫進展令人憂心

報導指出德黑蘭進一步提高濃縮鈾的純度後，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在今天播出的訪問...

薩爾瓦多掃黑抓6.4萬人 蓋巨型監獄「別想活著出去」

薩爾瓦多當局2月初公布照片，它們蓋了一座美洲最大監獄，預計能容納超過4萬名囚犯。首批移監囚犯24日抵達：2000名滿身刺青的犯人理著光頭，身穿白內褲，將在這座巨型監獄度過餘生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦