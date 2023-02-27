白宮曾私下告知中國 若軍援俄國將有嚴重後果

日前美國及歐洲官員宣稱，中國正在考慮軍援俄國、而拜登政府也在考慮是否公佈相關情報，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）26日受訪表示，美國曾告知中國，若其對俄羅斯提供致命性援助，將面臨嚴重後果。

蘇利文同日在美國廣播公司（ABC）的晨間政論節目「本週（This Week）」中重申，對軍援俄國一事，中國雖尚未採取行動、但亦未放棄此一選項。

路透社報導，蘇利文26日受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）訪問時，更進一步說，對於要否真的軍援俄國，北京將做出自己的決定，「但若走上這條路，中國將付出真正的代價。」

蘇利文強調，美國早前已經以閉門方式，將「對俄國提供致命援助」的利害關係、後果陳述給中方。

他說，美國在俄烏戰爭中的立場很單純，美國不會坐視一個國家踏平另一個國家，美國將會、也已經聯合50多國進行反制，「但中國在這件事中的立場就尷尬得多了」，表示中國針對俄烏戰爭的發言是作繭自縛。

他舉例，中國在24日聯合國大會「是否支持俄烏終戰」的決議中棄權、並未投票，顯示中國對於是否要在俄烏戰爭中，全心投入俄方陣營，仍舉棋不定，「因為他們知道，（此舉）將把他們孤立於他們一直努力維持關係的許多國家之外」。

此外，針對中國在其24日發表的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件中，呼籲俄烏和談，蘇利文指出，習近平自戰爭爆發以來，從未與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）談話，但北京卻在中俄交流頻繁的情況下，提出了這些立場。

他表示，在美國看來，若要提出和平計畫，烏克蘭的意見都該被採納，只有單方面外交的情況下，很難推動任何和平倡議。

對於蘇利文的發言，中國外交部尚未做出任何回應。

兩國軍方缺溝通管道

此外，蘇利文同日還在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）的訪問中也提到，他預期美國總統拜登（Joe Biden）將「在不久的將來」與習近平對話。

自氣球事件爆發以來，美中關係持續緊張。對此，蘇利文表示，中美高層目前雖仍保有溝通管道，比如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前就在慕尼黑安全會議上，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行過會談，現在雙方所缺乏的是「軍方對軍方」的穩定交流。

蘇利文舉冷戰期間的美俄熱線為例，表示美方已多次強調，美中之間需要軍事溝通管道，以避免擦槍走火，但美軍4日擊落飄入美國領空的中國偵察氣球當天，華府曾要求讓中美雙方國防部長進行安全議題通話時，北京當局卻拒絕了。

對此，蘇利文認為美國提議溝通「是負責任的應對方式，要與北京建立危機溝通管道」，造成溝通破局「是中方的問題」。

他也表示，預期拜登將在不久後將與中國國家主席習近平進行對話，儘管目前尚無正式規劃。

（綜合報導）

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