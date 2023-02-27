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英國番茄大缺貨 部長建議改吃大頭菜、餐廳被迫供應「白披薩」

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售。圖為倫敦一家Tesco超市的番茄被搶購一空。歐新社
英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售。圖為倫敦一家Tesco超市的番茄被搶購一空。歐新社

英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售，為此，英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Coffey）鼓勵民眾用蕪菁(大頭菜)做沙拉，取代這些蔬菜。

科菲的建議果然奏效，民眾搶購大頭菜，一些超市的大頭菜上周末銷售一空。社群媒體用戶立刻分享超市空貨架的照片，包括大頭菜的空貨架。

每日鏡報上周六說，保守派政府「栽在大頭菜的熱鍋裡」(坐立難安)，每日電訊報發表「沙拉缺貨求生守則」。

此外，英國人也得準備吃沒有番茄醬的「白披薩」。英國各地的義大利餐廳必須限量供應番茄料理、漲價，甚至不再供應使用番茄醬汁的披薩。

過去一年，英國番茄價格漲了四倍，從一盒5英鎊(台幣183元)漲到20英鎊。罐頭番茄也漲了一倍，從15英鎊漲到30英鎊。

一些義大利餐廳用白醬取代番茄醬，供應沒有番茄醬的「白披薩」和白醬義大利麵。

義大利 英國 餐廳

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