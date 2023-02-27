快訊

獨派大老辜寬敏辭世 綠營齊追思 蔡英文悼念慢半拍引遐想

不斷更新／228連假第3天國道北返車潮明顯增 雪隧回堵3公里

蔡天鳳碎屍烹煮案／前夫一家4人今早提訊後還押 5月再訊

美CIA局長：中國對其攻台能力存有疑慮

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲
圖／德國之聲

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）週日（26日）在美國CBS播出的電視採訪時表示，鑑於俄羅斯在俄烏戰爭中的經驗，儘管中國似乎不確定是否可能以軍事力量接管台灣，但習近平已經指示解放軍「在2027年前準備好」侵台。

伯恩斯說，CIA認為習近平尚未決定是否入侵台灣，「習主席已經指示中國人民解放軍，準備好在2027年前入侵台灣，但這並不意味著他決定在2027年侵台，或是在其他任何年份這麼做。」

對於北京就俄烏戰爭的反應，美國及其盟友一直持謹慎態度，也有一些官員警告說，俄羅斯的勝利可能會鼓勵中國實施其對台計劃。但伯恩斯說，普京在入侵烏克蘭期間受到的挫折，似乎加深了北京的疑慮。

他表示，「我認為我們需要非常認真地看待習近平最終的野心。然而，在我們看來，這不代表軍事衝突無法避免。」他判斷，習近平及其軍事高層現階段對於中國能否完成入侵存疑，但幾年後、或到下一個十年，中國武力侵台的情況可能增加。

普京與習近平或將見面

普京在22日與訪俄的王毅會面時，親自宣布習近平將於今春訪俄的消息，稱雙方已經達成共識、期待習近平訪俄，但具體時間尚未得到北京或莫斯科的確認。

對此，上週日（26日）美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul ）表示，習近平和普京即將會面「討論他們擁有的邪惡的聯盟，將武器投入烏克蘭，這對我來說很令人不安，因為可能今日烏克蘭，明日台灣」。

（CBS、美聯社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

普亭稱西方想要「肢解」俄國 分割成莫斯科、烏拉山區等「迷你國家」

英國衛報報導，俄羅斯總統普亭在國家電視台Rossiya於26日播出的專訪中指出，西方想要「肢解」俄羅斯，把這個大國變成一...

英國番茄大缺貨 部長建議改吃大頭菜、餐廳被迫供應「白披薩」

英國蔬菜大缺貨，超市開始對萵苣、椒類、番茄和黃瓜採取限量銷售，為此，英國環境食品與鄉村事務大臣科菲（Therese Co...

中國將展開新一輪元首外交 白俄、法國、歐盟等政要陸續訪中

中國又將展開新一輪的元首外交，近期多位國際政要將陸續訪問中國，包括明天（28日）到訪的白俄羅斯總統盧卡申科、4月初到訪的...

全球疫情趨緩 約翰霍普金斯大學疫情數據圖將結束發布任務

美國約翰霍普金斯大學（JHU）3年前開發的跟蹤與記錄新冠疫情的數據圖（儀錶盤）將於3月10日終止運作。創建該數據圖的中國...

白宮曾私下告知中國 若軍援俄國將有嚴重後果

日前美國及歐洲官員宣稱，中國正在考慮軍援俄國、而拜登政府也在考慮是否公佈相關情報，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）26日受訪表示，美國曾告知中國，若其對俄羅斯提供致命性援助，將面臨嚴重後果。

美CIA局長：中國對其攻台能力存有疑慮

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）週日（26日）在美國CBS播出的電視採訪時表示，鑑於俄羅斯在俄烏戰爭中的經驗，儘管中國似乎不確定是否可能以軍事力量接管台灣，但習近平已經指示解放軍「在2027年前準備好」侵台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦