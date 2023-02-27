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桑默斯：收緊對俄能源價格限制 沒收其國有資產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前美國財長桑默斯認為應收緊對俄羅斯能源銷售價格的限制。彭博資訊
前美國財長桑默斯認為應收緊對俄羅斯能源銷售價格的限制。彭博資訊

美國前財政部長桑默斯周日在美國有線電視新聞網（CNN）播出的節目裡受訪時建議，應收緊對俄羅斯能源銷售價格的限制。

桑默斯認為，因俄烏戰爭對俄羅斯實施的經濟制裁「並未真正造成嚴重影響」，因為中國大陸、印度和土耳其等國沒有加入。他說：「我們在經濟上能對俄羅斯造成的損害是有限的。我們可能應該努力收緊能源價格上限。」

他主張沒收俄羅斯國有資產，用於重建烏克蘭，幫助那些安頓烏克蘭難民的國家，以及那些因俄烏戰爭面臨更高食品和能源價格的發展中國家。

他舉出第二次世界大戰後俄羅斯沒收德國資產，以及第一次波灣戰爭後沒收伊拉克資產以幫助重建科威特的例子。

桑默斯說：「我相信，如果赤裸裸跨境侵略的國家將失去國有資產能成為一個先例，我認為這會是一個非常健康的先例。」 

七國集團和歐盟國家2月3日同意，對一系列俄羅斯石油產品訂定價格上限。去年12月5日，七國集團就俄羅斯原油出口每桶60美元的價格上限達成協議。

俄羅斯 俄烏戰爭 資產

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