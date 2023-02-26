快訊

經典賽／江國豪、黃保羅壓制 紅色閃電古巴不敵宇宙邦

烏克蘭超模自認「被台灣人寵壞了」 親揭1關鍵原因想永遠定居

不缺蛋？ 業者說春節就公告沒蛋 現況換雞肉大漲又沒貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄救援太空船與ISS對接 將把3太空人接回地球

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船今天稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把3名太空人帶回地球；他們原定搭乘返回的太空船被流星體撞擊受損。 美聯社
俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船今天稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把3名太空人帶回地球；他們原定搭乘返回的太空船被流星體撞擊受損。 美聯社

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船今天稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把3名太空人帶回地球；他們原定搭乘返回的太空船被流星體撞擊受損。

法新社報導，國際太空站（International SpaceStation, ISS）合作夥伴美國國家航空暨太空總署（NASA）的即時影片顯示，聯合號（Soyuz）MS-23太空船自動停靠在這座繞地軌道運行的研究實驗室，完成自哈薩克升空後的兩天旅程。

MS-23太空船預定9月將美國太空人盧比歐（Frank Rubio）及俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）接返地球。

這3名太空人去年9月搭乘聯合號MS-22太空船抵達國際太空站，原預計停留約6個月至今年3月底。

但MS-22太空船去年12月14日開始洩漏冷卻劑，美、俄太空事務官員認為可能是被一小塊太空岩石撞擊所致，俄羅斯聯邦太空總署決定派MS-23無人太空船前往接替。

太空人 俄羅斯 美國

延伸閱讀

俄無人艙赴國際太空站 取代受損載具接回太空人

MLB／上季為何輸給太空人？ 洋基柯爾開酸：球被抹了油

沙烏地阿拉伯扭轉保守形象 將派女太空人出任務

MLB／太空人總管表態會積極簽延長合約 立刻綁住哈維爾6年

相關新聞

首位參加雪梨同志大遊行的澳洲在任總理 艾班尼斯創造歷史

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)25日參加雪梨同性戀狂歡節 (Mardi Gras) 遊行，成為澳洲...

CNN播出美偵察機遭共機攔截 胡錫進：南海九段線不是白劃的

美國記者搭美軍P8偵察機到南海上空採訪，遇到共機攔截。大陸媒體人胡錫進評論稱，「看到CNN拍攝的影片，老胡就放心了」，證...

關東地區也有感…日本北海道發生規模6.1強震 震源深度僅60公里

日本放送協會（NHK）等日媒25日報導，當晚約10點27分（比台灣快1小時），北海道發生芮氏規模6.1的強震，由於震源深...

與去年峇里島峰會不同 陸反對G20財長會議發表譴責俄國聯合聲明

在印度班加羅爾舉行的20國集團（G20)財長會議，因俄羅斯和中國反對會後聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭的用辭，25日未發表會後...

俄救援太空船與ISS對接 將把3太空人接回地球

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmo）表示，俄聯合號MS-23無人太空船今天稍早與國際太空站（ISS）對接，準備把3名太...

美機頻繁進入南海 是為偵察中共所控島礁上的軍事設施

美國《華爾街日報》等媒體登上美P8偵察機前進南海空域採訪，報導稱，美軍巡邏機日常飛越南海除了旨在挑戰中國對南海的主權聲索...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦