首位參加雪梨同志大遊行的澳洲在任總理 艾班尼斯創造歷史

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)25日參加雪梨同性戀狂歡節 (Mardi Gras) 遊行，成為澳洲第一位參加雪梨同志大遊行的在任總理。

雪梨牛津街(Oxford Street)擠滿觀賞遊行的人潮，有超過1萬2000人、200輛花車參加遊行。

受到疫情影響，這是自2019年以來首度恢復盛大遊行。艾班尼斯說，「這是現代澳洲的慶典」。

他說，「很不幸」，他是第一個參加遊行的在任總理，「人民要看到他們的政府具有包容性，代表每一個人，不管他們的身分認同，不管他們住在哪裡」。

艾班尼斯在擔任國會議員期間就曾參加雪梨同志大遊行，他第一次參加是在1983年。

澳洲外長黃英賢(Penny Wong)也參加了遊行，她是澳洲國會首位出櫃的女同志。