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與去年峇里島峰會不同 陸反對G20財長會議發表譴責俄國聯合聲明

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
在印度班加羅爾舉行的G20財長會議，因俄羅斯和中國反對會後聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭的用辭，25日未發表會後聯合聲明。路透
在印度班加羅爾舉行的G20財長會議，因俄羅斯和中國反對會後聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭的用辭，25日未發表會後聯合聲明。路透

在印度班加羅爾舉行的20國集團（G20)財長會議，因俄羅斯和中國反對會後聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭的用辭，25日未發表會後聯合聲明。

中國拒絕接受會後聲明中的兩段，這兩段聲明「以最強烈措辭」譴責俄羅斯入侵烏克蘭。值得注意的是，這兩段與去年11月G20在峇里島舉行的領袖峰會的會後宣言完全相同，當時中國並未反對。

中國上周發表了結束俄烏戰爭的12點計畫，但該計畫未要求俄羅斯自烏克蘭撤軍，被視為偏袒俄國。

在20個會員國無法達成共識的情況下，主辦國印度只好發表一份「主席國摘要」，表示「與會國家對烏克蘭的情勢及對俄羅斯的制裁有不同評估」。

摘要說，「多數會員國強烈指責烏克蘭戰事，同時強調，這場戰事造成了極大的人類苦難，並加劇全球經濟原有的脆弱性」。

摘要的附註指出，會後聲明有兩段總結烏克蘭戰爭，「除了俄羅斯與中國以外，其他會員國都同意，這兩段直接引用去年11月峇里島G20領袖峰會宣言，以最強烈措辭譴責俄羅斯入侵烏克蘭」。

俄羅斯 烏克蘭 G20 中共

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