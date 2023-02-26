德國總理到訪印度 關鍵議題有哪些？

德國總理肖爾茨此次訪問印度的目的是要加強兩國在安全和國防方面的合作，應對一系列地緣政治緊張局勢。肖爾茨將在2月25至26日的訪問期間與印度總理莫迪舉行重要會晤。二人在2022年曾多次會面，但這是德國總理上任以來首次訪問該國。

此次訪問也恰逢俄羅斯入侵烏克蘭一周年。這場戰爭及其全球影響將成為重要議題，會議預計將強調建立強有力的印度-德國以及印度-歐盟合作伙伴關系，以應對世界面臨的巨大挑戰。此外，兩國領導人還將討論綠色技術、經濟合作和印太戰略。

商業合作是首要任務

肖爾茨此次率領了商業代表團一同前往，代表團包括西門子和SAP等12家大型企業的首席執行官，以及德國中小企業協會的負責人。

訪問期間，肖爾茨和莫迪將在一個由雙方頂級行業領袖組成的商業圓桌會議上發表講話。

印度外交部發表的一份聲明說：“肖爾茨總理的訪問將使雙方能夠評估並推進第六次政府磋商的主要成果，加強安全和國防合作，致力於建立更緊密的經濟聯系，提高人才流動的機會，並為正在進行的科學技術合作提供戰略指導。”

根據外交政策專家和外交官員的說法，德國是印度在歐盟最大的貿易伙伴，且一直穩居印度全球十大貿易伙伴之列。兩國雙邊貿易總額在2021-2022年達到了248億美元（234億歐元）。

德國是印度第九大投資國，從2000年4月至2022年9月，累計外國直接投資流入額達138億美元。德國在印度的重點投資領域包括交通運輸、電氣設備、冶金行業、服務業（保險）、化工、建築活動、貿易和汽車。

雙邊重點

貿易顯然是此行的重點，但德國駐印度大使阿克曼（Philipp Ackermann）也注意到了此次訪問的另一個層面。他在出訪前的新聞發布會上解釋說：“印度從俄羅斯購買石油不關我們的事。基本上，這是印度政府決定的事情……當然，我們希望在某個階段能看到印度參與（解決俄烏沖突）。”

前外交官和戰略分析家瓦德瓦 (Anil Wadhwa) 也認為，此行的目標復雜多樣。瓦德瓦告訴德國之聲：“肖爾茨此次訪問印度將涵蓋氣候變化合作、德國技術的利用以及德國在印度經濟中的利益推進等雙邊合作議程。”

俄羅斯和烏克蘭問題“非常重要”

阿克曼在新聞發布會上強調說：“肖爾茨總理將與莫迪總理討論地緣政治問題。我們將把俄羅斯和烏克蘭列為重要議程。”

前印度駐美國大使尚卡爾（Meera Shankar）也表達了同樣的觀點。尚卡爾認為，肖爾茨訪問印度正值世界面臨困難時期，烏克蘭的戰爭看起來將愈演愈烈。

尚卡爾向德國之聲表示:“印度可能會敦促通過外交和對話逐步結束烏克蘭沖突的必要性。”這對發展中國家的經濟打擊尤其嚴重，並有爆發更大沖突的危險。 ”

印度與俄羅斯有著長達數十年的戰略關系，因而其在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的官方立場很難確定。盡管新德裡方面更加堅定地闡明了自己反對烏克蘭戰爭的立場，以反駁其對俄羅斯軟弱的批評，但它仍未公開追究莫斯科入侵烏克蘭的責任。印度也沒有改變從俄羅斯進口石油和煤炭的政策。

德國外交和安全政策顧問普勞特內爾（Jens Plötner）總結了持續沖突可能對肖爾茨訪問帶來的挑戰。 “很顯然，盡管我們的雙邊關系很好，但它並沒有在一種無害的環境中發展，”他在新聞發布會上說道。 “我們所處的國際形勢非常混亂，充滿挑戰。俄羅斯對烏克蘭的戰爭雖然位於歐洲，卻是一場具有全球影響的戰爭。”

中國挑戰

金達爾國際事務學院（Jindal School of International Affairs）院長克勞迪亞（Sreeram Chaulia）認為，肖爾茨此次訪問將探討中國的崛起及其不斷擴大的經濟、政治和軍事活動。

印度也有類似擔憂，即烏克蘭戰爭正在將俄羅斯推向與印度關系不佳的中國靠攏。

克勞迪亞告訴德國之聲:“隨著美國大力推動行業在中國以外的地區實現貿易多元化，歐盟正在重新思考。”“由於人權問題和對新冠病毒的處理方式問題，德國正在考慮在經濟上減少其對北京許多關鍵商品的依賴。”

克勞迪亞補充了一個他認為德國在討論中可能給出承諾的領域：“德國可以提供更多基礎設施和技術專業知識，以加強在印太政策方面的合作。”

未來印德關系是否會得到改善？

前駐德國大使辛格(Gurjit Singh)告訴德國之聲，無論結果如何，此次訪問都可以被視為柏林的一次重要戰略發展。他說，“肖爾茨和莫迪之間的快速會晤交流展現了新的信心和看法。這使得印德關系的重要性增加，更多的訪問和交流也將提高伙伴關系的影響力。”

近來，印度與德國的關系在不斷升溫。 2022年12月，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）也出訪印度，並簽署了一項人才流動協議，使人們更容易地在對方國家學習和工作。

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