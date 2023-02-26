因俄中阻撓 G20財長會議未能發布聯合聲明

在印度召開的20國集團財長會議周六閉幕。美聯社報道指出，與會各國未能發布聯合公報，原因是俄羅斯和中國反對聲明最終草案中關於烏克蘭戰爭的表述文字。

會議東道主印度發表了20國集團主席的總結和一份成果文件，指出沒有就烏克蘭戰爭的措辭達成一致，並稱除了俄羅斯和中國之外，所有成員國都對這場戰爭表示譴責。此次會議的第一天正值俄羅斯入侵烏克蘭一周年。

據與會的西班牙代表卡爾維諾（Nadia Calvino）稱，一些國家在會議上“不太具有建設性的”做法，導致各國難以就聯合聲明文本內容達成一致。

另有一些官員對法新社表示，中國試圖淡化聲明中提及烏克蘭的部分。其中一位匿名代表透露，中國希望刪除“戰爭”一詞。

在一次俄羅斯官員也到場的會議中，美國財長耶倫（Janet Yellen）譴責了“對烏克蘭的非法和不正義戰爭”，並且再次呼籲20國集團采取更多行動去支持烏克蘭，並且阻止莫斯科的戰爭野心。

去年11月在印尼巴釐島舉行的20國集團領導人會議發布了會後聯合聲明，表示大多數成員國“以最強烈措辭”譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭。他們還表達了對經濟的擔憂，稱這場沖突正讓本已脆弱的世界經濟變得更糟。

法新社指出，中國和目前擔任G20輪值主席的印度都在譴責俄羅斯方面態度謹慎。在23日舉行的聯合國大會上，成員國針對德國“呼籲盡快在烏克蘭實現和平”的提議進行了投票。其中141國投下贊成票，中國和印度都投了棄權票。

莫斯科是印度的最大武器供應方，在烏克蘭戰爭爆發之後，印度大舉采購了俄羅斯石油。

德國財長：“令人遺憾”

在印度班加羅爾參加G20會議的德國財政部長林德納（Christian Lindner）對於中國拒絕這份聯合聲明表示批評。“這非常令人遺憾”，他說。不過值得慶幸的是，至少目前巴西對俄羅斯的態度比之前更具有批評性了。

林德納表示，20國集團代表在會議中對發展中國家債務問題進行了深入磋商。中國在這方面表現出了願意妥協的信號。中國是很多亞洲和非洲貧窮國家的最大債權方。林德納表示，必須進行債務結構重組，這樣貧窮國家才能繼續進入金融市場、獲得能源和食品。不過他對於中國今年內在這方面是否會有所推進表示謹慎樂觀。

（法新社、路透社）

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