僅距152公尺 美中軍機南海擦身

多家美國媒體廿四日報導，一架掛載四枚空對空飛彈的解放軍殲11戰鬥機於當地時間二十四日在南海伴飛一架美國海軍Ｐ-８反潛巡邏機，兩機機翼一度差距僅五百呎（約一五二公尺）；解放軍空軍對美軍喊話，揚言進入中國領空就會攔截，且美國要負擔全部責任。

這是美中因氣球事件導致關係惡化後，在南海再度出現緊張事故，也是三個月來遭披露的第二起兩國軍機空中遭遇事件。

Ｐ-８回答是在國際領空飛行，之後掉頭南飛，越過整個南海，包括南沙群島上空，最後回到沖繩美軍空軍基地。

華爾街日報、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）記者都在該巡邏機上，聽到解放軍地面站對他們廣播道：「美軍軍機，這裡是解放軍空軍，你正在接近中國空域，保持安全距離，否則你將被攔截。」

美國記者認為，中方軍機為殲11戰機。但根據美方公布的照片，進行攔截的中國軍機應為蘇-27ＵＢＫ高級教練機。

美媒廿四日搭上巡邏機，自日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，近距離觀察任務執行。接近菲律賓時，Ｐ-８發現一艘中國人民解放軍的飛彈驅逐艦。美軍機下降到大約一千呎（約三百公尺）的高度進行近距離偵察。

美軍機無線電傳出中國軍艦的警告：「美國飛機，美國飛機，這是中國海軍一七三艦。你正在以低空接近我。說明你的意圖……你顯然是威脅了我方安全」。中國解放軍一七三號軍艦是「長沙號」驅逐艦，可裝備數十枚地對空飛彈。

ＣＮＮ報導，幾分鐘後，一架掛載空對空飛彈的解放軍戰鬥機升空，停留在距離左翼五百呎處；距離之近，ＣＮＮ記者不僅可以辨認出殲11尾翼上的紅星標誌和配備的飛彈，也看到中方飛行員轉過頭盯著他們。

華爾街日報形容，Ｐ-８巡邏機沿著西沙群島南邊盤旋，並途經南沙群島，殲11戰鬥機伴飛一小時多後漸漸拉開距離，接著再沒有看見任何解放軍戰機蹤影。

美國官員告訴華爾街日報，在南海，類似遭遇事件現在幾乎天天都會發生。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納去年七月在智庫表示，若解放軍持續這麼做，爆發重大事件或意外是時間早晚問題。