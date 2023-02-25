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關東地區也有感…日本北海道發生規模6.1強震 震源深度僅60公里

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關東地區也有感…日本北海道發生規模6.1強震 震源深度僅60公里

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本北海道發生芮氏規模6.1的強震，由於震源深度僅60公里，故屬於淺層地震。圖／取自日本氣象廳
日本北海道發生芮氏規模6.1的強震，由於震源深度僅60公里，故屬於淺層地震。圖／取自日本氣象廳

日本放送協會（NHK）等日媒25日報導，當晚約10點27分（比台灣快1小時），北海道發生芮氏規模6.1的強震，由於震源深度僅60公里，故屬於淺層地震

這起地震的震度分級在日本為「5弱」，從日本東北地區至關東地區，均觀測到搖晃。日本氣象廳指出，震央位於北海道東部的釧路市，尚無擔心引發海嘯的必要。

在觀測到5弱的北海道最東端城市根室，其轄區的根室警察署和轄區在標津町的中標津警察署皆尚未接獲災情通報。

北海道電力公司的釧路支店也表示，尚未接獲因此停電的通報。

釧路近海1993年1月15日晚間曾發生「日本氣象廳規模」（Mj）7.5的強震，造成近千人傷亡（其中兩人罹難）。

東京大學地震研究所教授古村孝志認為，從該地震出現的場所及深度看來，「是在太平洋板塊內部發生」。他呼籲，接下來1周必須注意再發生與這起地震搖晃程度相同的地震。

地震 日本 北海道

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