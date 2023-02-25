美韓針對性兵推 朝射彈反嗆

美國和南韓廿三日表示，兩國廿二日已針對北韓核威脅進行電腦兵推。北韓在隔天的廿四日就表示，他們在廿三日凌晨試射了四枚巡弋飛彈，並聲稱美韓增加軍演將「可被視為宣戰」。

北韓官媒朝中社廿四日報導，北韓軍隊廿三日凌晨在東北部的咸鏡北道金策市實施「戰略巡弋飛彈試射演習」，朝東部海域發射了四枚「箭矢–二」戰略巡弋飛彈，展示「對敵方勢力進行致命核反擊的能力」。

北韓試射4枚巡弋飛彈 資料來源／法新社

然而，南韓國防部質疑北韓對於試射演習的說法，稱這和美韓監測到的結果存在差異，並說他們還在對此進行分析。

韓聯社報導，分析稱北韓這次演習可能旨在抗議美國和南韓廿二日在五角大廈舉行的「擴張遏制手段運用演習」聯合核武兵棋推演。

法新社報導，美韓聯合聲明表示，「有鑑於朝鮮民主主義人民共和國激進核武政策和核武能力發展，電腦兵推背景關注北韓使用核武的可能性」；美韓雙方代表團「討論關注聯合威懾以維持朝鮮半島和平穩定，及應對北韓使用核武的可能選項。雙方確認隨時準備應對北韓核威脅」。

南韓外交部人員和美國國務院人員組成的代表團廿二日進行電腦兵推，當天華府、首爾和東京當局也分別在日本海（南韓稱東海）進行演習。南韓國防部聲明說，這些演習強調「共享彈道飛彈目標資訊和掌握探測、追蹤和攔截程序」。