23日朝東面公海射四枚導彈 北韓稱已擁有致命的核反擊能力

北韓聲稱再次測試了多枚遠程巡航導彈。據北韓官媒報導，該國於本周四（2月23日）向東面公海發射了四枚導彈。報導稱，導彈經過2小時50分左右的飛行時間，擊中了2000公里外的目標，但未說明「目標」是什麼。

北韓國家通訊社朝中社(KCNA)寫道，此次演習再次「明確展示」了北韓軍隊擁有「對敵軍進行致命核反擊」的能力。

同彈道導彈一樣，巡航導彈也可以配備核彈頭。此外，它們本身攜帶動力裝置，能實現空中推進。

韓國軍方證實試射

韓國軍方證實了此次導彈測試。但韓美兩國通過其監測技術獲取的信息與北韓公布的有所不同。詳細情況仍在調查中。聯合國決議禁止北韓試射任何彈道導彈。

北韓於本周一試射了兩枚短程導彈，並在上周末測試了一枚洲際導彈，理論上可以到達美國領土。北韓稱此次導彈試驗是對美韓聯合軍演的回應。

北韓要進行核武試驗？

最近北韓半島的軍事緊張局勢急劇升級。平壤領導高層不斷威脅將在該地區發動軍事升級，並宣布將「指數級地」擴大自己的核武庫。

數月來，華盛頓和首爾一直發出警告，稱北韓可能會在不久的將來進行核武器試驗。這將是自2017年以來的首次試驗。自2006年以來，北韓共進行了六次核武試驗。

（法新社，德新社）

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