快訊

神隱2年！張立昂「肺塌陷」插管救命 家人心碎一度簽放棄治療

疑與前夫家有金錢糾葛…香港名媛被「斬肢碎屍藏冰箱」 恐還遭烹煮

23日朝東面公海射四枚導彈 北韓稱已擁有致命的核反擊能力

德國之聲／ 德國之聲
北韓聲稱再次測試了多枚遠程巡航導彈。圖／德國之聲中文網
北韓聲稱再次測試了多枚遠程巡航導彈。圖／德國之聲中文網

北韓聲稱再次測試了多枚遠程巡航導彈。據北韓官媒報導，該國於本周四（2月23日）向東面公海發射了四枚導彈。報導稱，導彈經過2小時50分左右的飛行時間，擊中了2000公里外的目標，但未說明「目標」是什麼。

北韓國家通訊社朝中社(KCNA)寫道，此次演習再次「明確展示」了北韓軍隊擁有「對敵軍進行致命核反擊」的能力。

同彈道導彈一樣，巡航導彈也可以配備核彈頭。此外，它們本身攜帶動力裝置，能實現空中推進。

韓國軍方證實試射

韓國軍方證實了此次導彈測試。但韓美兩國通過其監測技術獲取的信息與北韓公布的有所不同。詳細情況仍在調查中。聯合國決議禁止北韓試射任何彈道導彈。

北韓於本周一試射了兩枚短程導彈，並在上周末測試了一枚洲際導彈，理論上可以到達美國領土。北韓稱此次導彈試驗是對美韓聯合軍演的回應。

北韓要進行核武試驗？

最近北韓半島的軍事緊張局勢急劇升級。平壤領導高層不斷威脅將在該地區發動軍事升級，並宣布將「指數級地」擴大自己的核武庫。

數月來，華盛頓和首爾一直發出警告，稱北韓可能會在不久的將來進行核武器試驗。這將是自2017年以來的首次試驗。自2006年以來，北韓共進行了六次核武試驗。

（法新社，德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

北韓 導彈 核武

相關新聞

布林肯提「台海衝突非中國內政」 學者：建設性戰略清晰

美國國務卿布林肯提及台海衝突非中國內政。學者今天表示，台灣在半導體晶片供應鏈等方面，重要性不可言喻，布林肯的言論彰顯民主...

駐台美軍數擬擴增 美官員：與「間諜氣球」事件無關

繼「華爾街日報」揭露美軍駐台人數擬增至最多200人之後，CNN及路透社也報導此事。路透社引述美國官員說法指出，美方預計在...

23日朝東面公海射四枚導彈 北韓稱已擁有致命的核反擊能力

北韓聲稱再次測試了多枚遠程巡航導彈。據北韓官媒報導，該國於本周四（2月23日）向東面公海發射了四枚導彈。報導稱，導彈經過2小時50分左右的飛行時間，擊中了2000公里外的目標...

情報指中國干預加拿大選舉 杜魯多稱「很多地方不準確」

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）的報導上周引述加拿大安全情報局（CSIS）機密文件，稱北京干預2021年加拿大聯邦選舉。文件提到，北京當時希望自由黨的杜魯多繼續執政，且由少數政府掌權...

教宗3個月前訪問波灣後 教廷與阿曼王國建交

教廷與阿曼王國（Oman）今天發布聯合聲明表示，兩國已建立外交關係。天主教教宗方濟各（Pope Francis）3個月前...

評／將太平洋當自家靶場 北韓趁亂打劫

在烏戰方酣，全球地緣政治大亂之際，北韓卻趁亂向美韓日等國示威，不斷提高威嚇的層次，甚至喊出「將太平洋當自家靶場」的話，美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦