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情報指中國干預加拿大選舉 杜魯多稱「很多地方不準確」

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加拿大總理杜魯多。圖／德國之聲中文網
加拿大總理杜魯多。圖／德國之聲中文網

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）的報導上周引述加拿大安全情報局（CSIS）機密文件，稱北京干預2021年加拿大聯邦選舉。文件提到，北京當時希望自由黨的杜魯多繼續執政，且由少數政府掌權。一旦各政黨鬥爭內耗，就不便推行對華不利的政策。

不過，加拿大總理杜魯多在周四的新聞發布會上說：「我們對此事件非常關注，特別是因為這其中有很多不準確的地方。」

杜魯多強調，決定了上次聯邦選舉結果的只有加拿大選民，但「這並不意味著，像中國干預我們民主制度這類的事情沒有發生過。」杜魯多沒有具體說明CSIS機密文件的哪些部分是不準確的。

反對黨稱杜魯多從中獲益

保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）指責杜魯多有意忽略中國的這些干擾行動，只因為他本人得以在選舉中獲益。

加拿大國會議員庫珀（Michael Cooper）則批評，（中國）干預選舉並非「微不足道」，如果（機密文件內容）屬實，這就成為中共政權對加拿大民主的全面攻擊。

有鑑於此，加拿大國會程序與國會事務委員會2月21日通過動議，將中共干預2021年聯邦選舉納入調查範圍。委員會也一致同意邀請加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）和內政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）接受質詢，並且將傳喚加拿大選舉委員會和國家安全機構的代表，包括加拿大皇家騎警和加拿大安全情報局。

去年底，加拿大媒體就曾報導過北京涉嫌干預加拿大2019年大選。當時在G20峰會期間，加拿大總理辦公室還向媒體透露：杜魯多針對中國對加拿大的「干預」向習近平提出嚴重關切。儘管總理辦公室並未提供具體細節，但隨後一段影片中習近平對杜魯多說「這不合適啊」、「要創造條件」引起大眾關注。

中駐加使館指責抹黑

事實上，杜魯多至今未曾公開承認發現來自外國的選舉干預。他在去年11月告訴下議院，政府為監測聯邦選舉的威脅而成立的工作團隊「確定我們選舉的完整性在2019年或2021年沒有受到損害」。他也向媒體表示，在這兩次選舉中，「加拿大人可以放心，我們的選舉完整性得到了保障」。

在上周「環球郵報」報導北京干預選舉之後，中國駐溫哥華總領館在其官網上發布了聲明，其中提到從未以任何方式干預加拿大任何選舉或內政，「個別媒體老調重彈所謂『中方干預加聯邦大選』，對中方進行惡意污蔑抹黑，我館表示強烈不滿和堅決反對。」

（綜合報導）

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