因應加拿大新法 谷歌測試阻用戶取得新聞內容
Alphabet Inc今天證實，為了因應加拿大政府的「線上新聞法」（Online News Act），谷歌（Google）正就阻止部分加拿大用戶取得新聞內容進行測試。
路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的自由黨政府去年4月推出「線上新聞法」，下議院代號為C-18，迫使Meta旗下的臉書（Facebook）和谷歌等平台就商業交易進行談判，並為新聞內容付費給新聞出版商。
谷歌發言人在給路透社的聲明中表示：「我們正在簡短測試C-18法案對產品的潛在影響，目前只會影響極小部分的加拿大用戶。我們每年都會進行數千次測試，以評估任何搜尋結果的潛在變化」。
谷歌證實，這次的限時測試是隨機選擇，影響加拿大不到4%的用戶，「在不同程度上限制加拿大國內和國際新聞的可見度」。
加拿大文化遺產部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）發言人表示，加拿大人不會畏縮，並稱谷歌如法炮製Meta的做法令人失望。
發言人說：「加拿大人需要在地方和全國層級獲得高品質且基於事實的新聞，這就是我們推出線上新聞法的原因。科技巨擘必須對加拿大人更加透明和負責」。
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