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少子女化衝擊東亞 韓國生育率又創新低

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
韓國統計局22日公布數據，韓國女性2022年的生育率從去年的0.81降至0.78，再創新低。（Photo by icools on Flickr under C.C. License）
韓國統計局22日公布數據，韓國女性2022年的生育率從去年的0.81降至0.78，再創新低。（Photo by icools on Flickr under C.C. License）

少子女化衝擊東亞，韓國生育率再創世界新低！韓國統計局22日公布數據，韓國女性2022年的生育率從去年的0.81降至0.78，再創新低。專家指出，出生率下降將導致勞動力短缺、福利支出增加等，恐嚴重影響該國經濟。其他日本、台灣也都面臨少子女化問題，正推行少子女化對策。

韓國生育率創新低

半島電視台》報導，韓國韓國統計局22日發布一份報告顯示，韓國2022年總和生育率較前一年下降0.03，為0.78，創下1970年來新低。在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，韓國生育率自2013年以來，已經連續10年墊底。

據低生育老齡社會委員會數據，韓國政府從2006年至2021年投入的低生育相關預算共達280萬億韓元，但迄今未能有效提高生育率。韓國不願生育的年輕人也分析說，就業市場低迷、房價高漲、階級流動性低與撫養孩子費用高額等問題，都導致結婚登記減少和婚齡推遲也導致生育率下滑。

對於生育率低迷的狀況，韓國總統尹錫烈於去年12月公佈了一系列措施，以解決韓國出生率下降的問題，包括鼓勵生育和消除工作場所對女性歧視的措施。他承諾，政府將提供給青少年提供負擔得起的住房和更多就業機會。

亞洲各國備戰少子化

CNN》報導，日本2022年的出生人口只有80萬，跌到歷史新低。該國首相岸田文雄表示，少子化政策勢在必行，因為如果現在不解決，以後就再也沒有機會緩解了。

政府在過去幾十年推出了各種舉措來解決人口下降問題，包括加強托兒服務和改善有孩子家庭的住房設施的新政策。一些農村城鎮甚至開始付錢給住在那裡的夫婦生育孩子。

他說，政府將兒童相關項目的支出增加一倍，並將在 4 月成立一個新的政府機構來關注這個問題。

台灣政府為了解決少子女化的問題，也推動「我國少子女化對策計畫」，包括擴展平價教保服務，增加育兒津貼對象、推出辦公室托育環境、保障勞工育嬰假權益等政策。

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