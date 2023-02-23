法國32天無雨破紀錄 祭出限水措施防旱

法國正遭遇乾旱危機！法國氣象局22日表示，法國全境已經連續32天沒有降水，創下1959年以來的新紀錄。生態轉型部長貝許表示將在23日主持降水監測委員會，共同商計用水政策，避免今年7月出現超級乾旱。

法連32天未降雨

根據法國《世界報》報導，法國氣象局22日發布觀測報告指出，整個法國已經連續32天沒有降雨，打破自1959年氣象局觀測以來的紀錄。儘管法國面積有55萬平方公里，是台灣的15倍大，但超過1個月滴水未進，狀況令人擔憂。

雪上加霜的是，2022年已經是乾旱年，法國的地下水位經過一整年的消耗，目前處於非常低的位置。回顧過去，法國自2021年8月以來，也僅有3個月的降雨量達到平均，其他15個月都是缺水月。生態轉型部長貝許表示，目前法國水資源還欠缺2個月的降雨量，才能回到正常水準。

預備限水避免乾旱

《路透社》指出，儘管現在法國沒有迫切的乾旱危機，當局仍準備祭出限水措施，避免7月真的無水可用。貝許在接受法國媒體專訪時，語重心長地表示，「法國正在進入國家警戒狀態」。他表示，政府將超前部署，針對缺水區域提前實施較為溫和的限水措施，以避免到夏天的時候需要大幅度限水。

除了採取限水措施應對即將到來的夏季，貝許也宣布，要通盤檢視法國現有的水資源政策。因為法國是農業大國，再加上近幾年極端氣候的影響，貝許表示將在近期推出「重大水計畫」。他指示底下官員在審視未來水資源政策時，需要假設全球溫度將升高4度，而非巴黎協定中的2度，用最嚴格標準來防患未然，值得台灣政府借鏡。

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