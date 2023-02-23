衝突加劇！以色列軍方：巴勒斯坦激進份子發射6枚火箭彈

以色列軍方表示在約旦河西岸造成11名巴勒斯坦人死亡的數小時後，巴勒斯坦激進分子從加薩走廊（Gaza Strip）向以色列南部發射6枚火箭彈作為反擊。

衛報報導，以色列軍方表示其防空系統攔截5枚射向阿什克隆市（Ashkelon）和史德洛特（Sderot）的火箭彈，另外一枚落在開闊地帶，且沒有任何損壞或人員傷亡的報告，目前巴勒斯坦激進份子也尚未承認進行此次攻擊。

巴勒斯坦衛生部稍早才表示「以色列陸軍在巴勒斯坦自治區那不魯斯發動突擊、造成11名巴勒斯坦人死亡」，成為約旦河西岸占領區自2005年以來死傷最慘重的衝突，巴勒斯坦官員謝赫（Hussein Al Sheikh）更痛批「這根本是屠殺」。

以色列和巴勒斯坦之間的緊張關係進一步擴大，以色列新政府誓言對激進份子採取強硬路線，同時推動在約旦河西岸擴大定居點。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）22日也在例行記者會上表示「華盛頓當局坦承以色列的安全擔憂，但對大量傷亡和平民生命損失深表關切」。