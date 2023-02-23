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從克里姆林宮一張桌子看出中俄關係的不同

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）早前在克里姆林宮會見法國總統馬克宏（右），兩人隔6公尺的桌子對坐。（路透）
俄羅斯總統普亭（左）早前在克里姆林宮會見法國總統馬克宏（右），兩人隔6公尺的桌子對坐。（路透）

俄羅斯總統普亭22日在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，西方媒體還把焦點放在普亭的一張桌子上，從當中的椅子位置看出中俄關係的不一般。

環球網引述英國《每日郵報》指，普亭此前會見法國總統馬克宏、德國總理蕭茲等西方領導人時，兩人坐在桌子最長處的兩端，遠遠對話。而此次會見王毅時，同樣還是那張桌子，雙方在彼此距離最近的位置面對面坐著，兩人僅幾步之遙。

《每日郵報》稱，普亭在克里姆林宮熱情地迎接了王毅，兩人坐在桌子兩邊面對面交談，清楚地表明普亭對中國的親近，也與普亭對待其他國家政要的態度形成了鮮明對比。

文章提到，普亭此前與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲等人會談時，雙方被一張非常長的桌子隔開。

關於這張桌子，法國24小時新聞網此前稱，按官方說法，這張6米長的漆木桌子作為新冠病毒時期的方案一種，以確保普亭和他的客人之間有足夠的距離。

法新社去年2月報導稱，這張白色的、閃閃發光的、六米長的，普亭與世界各國領導人會面而選擇的桌子，引發了一系列表情包，以及外界對其象徵意義的猜測。

文章還稱，即使是克宮的一些高層內部人士，此前在與普亭會面時，也受到了限制。包括俄羅斯外交部長拉夫羅夫、俄羅斯國防部長謝爾蓋．紹伊古以及俄羅斯聯邦武裝力量總參謀長瓦列里．格拉西莫夫等人，跟普亭會談時都坐得遠遠的。

根據會面現場視頻，王毅走進普亭的辦公室時，普亭還展開雙臂以示歡迎。王毅在會談中表示，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。

俄羅斯總統普亭（左）早前在克里姆林宮會見法國總統馬克宏（右）。網友製作馬克宏持著視力表的表情包。（環球網）
俄羅斯總統普亭（左）早前在克里姆林宮會見法國總統馬克宏（右）。網友製作馬克宏持著視力表的表情包。（環球網）
俄羅斯總統普亭（右）會見中共中央政治局委員王毅，兩人面對面坐著，有別於其他國家政要。（新華社）
俄羅斯總統普亭（右）會見中共中央政治局委員王毅，兩人面對面坐著，有別於其他國家政要。（新華社）
俄羅斯總統普亭（右）接見自己人時也是隔著老遠。圖左為俄國防部長等人。（克宫）
俄羅斯總統普亭（右）接見自己人時也是隔著老遠。圖左為俄國防部長等人。（克宫）

普亭 王毅 俄羅斯

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