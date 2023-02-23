美：中方迄今拒絕軍事高層對話處理氣球事件 令人失望

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） 22日表示，北京動輒以關閉溝通管道來懲罰，美國對此倍感失望，到目前為止雙邊軍事高層對話依然停擺；此外他提到，中國大陸試圖在表面上扮演和平擁護者，卻私下幫助俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭。

華府外籍記者俱樂部22日邀請康達和國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）舉行線上記者會，說明美中關係現況。

康達表示，中國大陸官員老是以關閉溝通管道（尤其是軍方對軍方的溝通），來作為某種「懲罰」或「嘗試形成影響力」，美國對此倍感失望，到目前為止，中方仍拒絕透過軍事對話來處理偵察氣球事件。

瑞特納表示，美國對於解放軍拒絕與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）等高層接觸感到失望，他說，美中在華府和北京的工作層級的溝通持續，但美國提出高層溝通卻遭北京擱置。

瑞特納表示，美國會持續主動接觸，維護對中國大陸的開放溝通管道。

康達重申，美國會持續負責任地維持溝通管道暢通，盡力避免誤判，並在外交往來中坦率表達美國自身利益、關切，以及對未來的期望。

氣球事件不僅讓美中溝通觸礁，國務卿布林肯（Antony Blinken）也因此延後訪問中國大陸；康達表示，美國會在條件允許的時候，重新安排布林肯的訪問，但無法斷言會是什麼時候，這取決於美中的定期溝通。

對於兩國元首是否要再次對話，康達表示，目前沒有任何安排。

針對中俄關係可能再度升級，康達說，不幸的是，中國大陸正試圖同時做兩件事，對外公開的時候，中方試圖展現自己是和平擁護者；私底下，「我們看到中國持續幫助俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，現在還進一步可能提供致命協助。」