王毅會見普京 稱中俄關系「穩如泰山」

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京周三（2月22日）會晤了正在莫斯科訪問的中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅。據俄羅斯方面發布的消息，普京盛贊了俄中友好合作並稱期待習近平訪俄。

普京稱，"今天的國際關系很復雜，在這種情況下，中國和俄羅斯之間的合作對穩定國際局勢具有重要意義。"

根據中國外交部的新聞稿，王毅在會晤中表示，中俄關系歷經國際風雲考驗，"成熟堅韌、穩如泰山"。他說中方願同俄方一道，"保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用"。王毅還強調，中俄全面戰略協作伙伴關系從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫。

法新社報道稱，普京很少在克裡姆林宮接待非國家元首的外國官員，這次會晤再次凸顯了烏克蘭戰爭一周年之際俄羅斯重視與中國的特殊關系。普京稱，"我們正在達到新的境界"。

談及"烏克蘭問題"，王毅表示贊賞俄方重申願通過對話談判解決問題，中方將"秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用"。

莫斯科贊賞北京“平衡立場”

俄羅斯外交部發言人扎卡洛娃在會晤後稱，王毅此行顯示俄羅斯與中國在許多國際議題上意見一致。她表示，俄羅斯贊賞中國在烏克蘭危機上表現出的"均衡立場"，並對中國有意發揮更積極的作用表示歡迎。

在會見普京之前，王毅還會晤了俄羅斯外長拉夫羅夫和俄羅斯國家安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。與普京關系密切的帕特魯舍夫強調，北京是俄羅斯外交政策的重中之重，他重申了莫斯科在台灣、新疆、西藏和香港問題上對北京的一貫支持。他與王毅的會談屬於"中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤"。

在訪問莫斯科之前，王毅2月18日在德國出席慕尼黑安全會議期間提出，中國將在烏克蘭戰爭一周年之際，發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，重申中國國家主席習近平的主張，包括各國主權領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

（法新社、美聯社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】