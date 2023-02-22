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中國成唯一例外 印度外長：印度和全球主要大國關係良好

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圖為印度外交部長蘇杰生（左）今與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（右）。圖／德國之聲中文網
圖為印度外交部長蘇杰生（左）今與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（右）。圖／德國之聲中文網

據路透社報導，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在接受位於新德里的亞洲國際新聞（ANI）採訪時說，儘管全球政治因烏克蘭戰爭出現動蕩，但印度和俄羅斯的關係一直相當穩定。

數十年來，俄羅斯一直是印度最大的軍事裝備供應商，也是印度醫藥產品的第四大市場。在烏克蘭戰爭中，印度持中立立場，拒絕指責俄羅斯的入侵行動，傾向尋求外交解決方案，並在過去一年裡增加了對俄羅斯石油的採購。蘇杰生說，印度認為烏克蘭戰爭需要一個和平解決方案，這一點得到許多國家的認同。他說，「世界在烏克蘭戰爭問題上仍然存在很大分歧......莫迪希望創造一個和平的勢頭。」

中國是個例外

蘇杰生還表示，「印度和全球主要大國關係良好，中國是一個例外，因為它違反了協議......在邊境有動作，結果是我們也做出了回應。」

從1950年以來，中印在長約3500公裡的實際控制線（LAC）上一直存在邊界爭議，導致兩國1962年發生邊境戰爭。

2020年6月，中印兩國士兵在加勒萬河谷發生數十年來最嚴重的衝突，雖然沒有開槍，但造成至少24名士兵死亡。自此之後，兩國都在實控線沿線駐扎了數萬名士兵，並配備大炮、坦克和戰鬥機提供支持。對印度而言，這是其在和平時期部署的最大的兵力。

中印同時試圖通過一系列的軍事和外交談判來緩和緊張關係，但去年12月，雙方在達旺地區（Tawang）等地又爆發了新一輪衝突。衝突沒有造成人員死亡。印度邊境警方最近在一份安全局勢報告中評估說，中國軍隊將會繼續在邊界的中國一側大力修建軍事基礎設施，這可能導致衝突會更加頻繁。

蘇杰生做出上述表態正值二十國集團（G20）外長會議即將在新德里召開之際。此次會議將於3月1日至2日舉行，屆時，中國政府高級官員也將與會。

談到與擁有核武器的宿敵巴基斯坦的關係，蘇杰生說，伊斯蘭堡將不得不自己尋找擺脫財政危機的途徑。他說：「按我們今天的關係，我們不能直接參與這一進程。」

（路透社）

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印度 俄羅斯

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