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死因不單純？白俄前外長去年底過世 外媒：見俄官員後絕望自縊

聯合報／ 編譯陳曉慈╱即時報導
白俄羅斯前外交部長馬克伊。照片攝於2022年10月。路透
白俄羅斯前外交部長馬克伊。照片攝於2022年10月。路透

白俄羅斯前外交部長馬克伊（Vladimir Makei）去年11月26日過世，享壽64歲，當時白俄官方說他的死因是心臟病發。不過，紐約郵報引述白俄獨立媒體19日報導，親西方的馬克伊過世前曾到亞美尼亞與俄國官員開會，回到白俄羅斯4天後自縊身亡，死因並非心臟病。

馬克伊自2012年起擔任白俄羅斯外長，在任期間致力加強白俄與西方國家關係。根據白俄羅斯獨立媒體「納沙尼瓦」（Nasha Niva），白俄總統魯卡申科曾有意換下馬克伊，但並不清楚俄國是否介入這項人事異動計畫。

納沙尼瓦報導指出，不願具名的馬克伊同事說，馬克伊生前最後的日子，遭到魯卡申科刻意疏離。

另一名不願具名的知情人士表示，馬克伊知道他擔任白俄外長的日子即將結束，而若真的下台，他不知道自己將流落何處，他也對自己長年推動的親西方政策路線崩潰感到絕望。一些熟識馬克伊的人告訴納沙尼瓦，馬克伊後來經常感到自己不被需要，有時甚至感覺自己格格不入。

Yahoo新聞20日報導，根據一份政府外流的文件，俄國有意在2030年前併吞白俄羅斯。美國駐歐洲安全暨合作組織大使卡本特告訴納沙尼瓦，俄國對白俄羅斯的終極意圖與對烏克蘭的一樣，只不過俄國期望透過脅迫而非戰爭併吞白俄。

白俄羅斯官方除了宣布馬克伊因心臟病發過世外，拒絕做更詳細的說明。馬克伊原定於去年12月拜訪波蘭，出席歐洲安全與合作組織會議。白俄政治分析師施萊布曼指出，馬克伊過去擔任白俄與西方的溝通管道，是白俄政府中最主要的親西方政治人物之一，因此關於他逝世原因的陰謀論四起。

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白俄羅斯 魯卡申柯

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