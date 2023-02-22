中國發布安全倡議 要和美國分庭抗禮

中國21日上午透過藍廳論壇發布「全球安全倡議」文件，對中共所設想的全球安全提出願景，要和美國一較高下。外界指出，該文件比較像是過去的政策彙整，並未提到西方的安全組織，且提出要定期召開政府間的安全會議，意欲取代西方主導的世界體系意味濃厚。

中國舉辦定期安全會議

根據英國《金融時報》報導，中共21日舉辦2023藍廳論壇，外交部長秦剛則以「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」為題發布⟪全球安全倡議⟫文件，向世界揭露中共版本的世界安全藍圖。該文件提倡在東盟、中東、非洲、拉美、太平洋等區域合作、強調聯合國機制。

分析師認為，這些內容比較像是中共過去的外交政策彙整，並無太多新意。但文件也提出要定期舉辦政府間的安全會議，是新的提議。復旦大學聯合國研究中心執行主任張貴洪教授指出，可以把中共提議的會議想像成慕尼黑安全會議。但因為那是西方國家所主導的會議，這個由中方主導的會議，預估將以定期會議形式舉辦，邀請相關國家與會。

掌握烏俄戰爭話語權

英國《衛報》指出，中共在烏俄戰爭屆滿一周年之際，想在烏克蘭與俄羅斯之間斡旋停戰。中共外事工作委員會辦公室主任王毅在22日訪俄，並預計未來幾天會發布中共的和平計畫。而秦剛也配合王毅的論調，在21日的藍廳論壇上表達對烏俄戰爭的憂心，並指控美國想把烏俄戰爭持續惡化的黑鍋推給中共。

東華大學助理教授馮儒莎指出，中共一方面強調自己是強大且自信的強權，另一方面卻用激烈的做法來回應任何批評言論，可說是十分矛盾。澳洲大學中國研究中心的講師宋文笛則點出，該文件僅提到東南亞國協、非洲聯盟與阿拉伯聯盟，並沒有提到歐盟或北約是促進區域安全的組織，明顯是想拒絕讓歐盟或北約主導烏俄戰爭的走向。

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