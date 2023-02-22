日本海灘驚見「巨大神祕鐵球」 網友熱議：間諜氣球？UFO？
日本靜岡縣濱松市海灘近日有一顆直徑約1.5公尺的巨大球體被沖上岸，令當地居民大感困惑，警方獲報後到場確認，正在調查這顆球體為何或有沒有爆炸可能。
朝日電視台報導，一名當地女性於本周稍早外出散步時，發現這顆巨大圓形物體漂流在沙灘上，警方趕到現場後，開始檢查這顆橙棕色的不明球體，上面似乎還有暗茶色鏽斑。
考量到爆炸等危險性，警方已封鎖鐵球周遭2百公尺區域，並召集穿著防護服的拆彈專家進行進一步檢查，目前當局仍不清楚該球體為何或來自何方。相關球體照片也已送交日本自隊隊和海上保安廳調查。
衛報報導，在專家使用X光技術檢查該物體內部後發現是空心的，因此可以初步排除可能是一顆流浪地雷的可能性。目前也沒有跡象顯示與北韓或中國的間諜活動有關。
一名經常在沙灘上跑步的當地男子向NHK說，不明白為何這顆球突然成為外界關注焦點，「它已經在那裡一個月了。我試著推它，但都推不動。」
對此，日本網友議論紛紛，有人認為像是漫畫中的龍珠，也有人認為是外太空降落的UFO，還有人說難道是偵查氣球的殘骸等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言