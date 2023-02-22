日本海灘驚見「巨大神祕鐵球」 網友熱議：間諜氣球？UFO？

日本靜岡縣濱松市海灘近日有一顆直徑約1.5公尺的巨大球體被沖上岸，令當地居民大感困惑，警方獲報後到場確認，正在調查這顆球體為何或有沒有爆炸可能。

朝日電視台報導，一名當地女性於本周稍早外出散步時，發現這顆巨大圓形物體漂流在沙灘上，警方趕到現場後，開始檢查這顆橙棕色的不明球體，上面似乎還有暗茶色鏽斑。

考量到爆炸等危險性，警方已封鎖鐵球周遭2百公尺區域，並召集穿著防護服的拆彈專家進行進一步檢查，目前當局仍不清楚該球體為何或來自何方。相關球體照片也已送交日本自隊隊和海上保安廳調查。

衛報報導，在專家使用X光技術檢查該物體內部後發現是空心的，因此可以初步排除可能是一顆流浪地雷的可能性。目前也沒有跡象顯示與北韓或中國的間諜活動有關。

一名經常在沙灘上跑步的當地男子向NHK說，不明白為何這顆球突然成為外界關注焦點，「它已經在那裡一個月了。我試著推它，但都推不動。」

對此，日本網友議論紛紛，有人認為像是漫畫中的龍珠，也有人認為是外太空降落的UFO，還有人說難道是偵查氣球的殘骸等。