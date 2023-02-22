快訊

較上周降17.2%！本土+16,145例 降幅維持下周一有機會跌破萬例

普亭的跳針恐嚇？暫停「美俄核武控制協議」是虛張聲勢嗎

燈會兔年後再拋棄式巡迴？品牌、複製感、難累積成硬傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

副機師心臟病發死在駕駛艙... 機長降落才驚覺：以為在裝睡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。截自BBC
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。截自BBC

英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。

根據英國航空事故調查局（AAIB）報告，這起事件發生於去年6月，英格蘭一架私人飛機派珀（Piper）PA-28-161上的57歲副機師，在飛機升空後不久因心臟病發，突然腦袋後仰，攤在座椅上。

BBC報導，正機師回憶道，在起飛過程兩人正常交談，副機師還說「狀況不錯，飛機後方沒有東西」，但沒多久他的頭就往後仰，一開始以為對方在「假裝小睡」，轉彎時還頭靠到自己肩膀上，由於認為同事只是在跟他開玩笑，因此繼續飛行，直到降落在跑道上滑行，對方還是沒有反應，才意識到出大事並打電話求助。

英國民航局醫療部門審查結果顯示，該名副機師死於急性心臟驟停，該機構持續審查健康指南，但飛行途中因心臟病引發的意外很罕見，因此他們認為，雖然風險「永不可能降為0」，但目前的飛行員醫療評估是可接受的。

根據報導，該名擁有近9000小時飛行時數的副機師有高血壓病史，2002年以來持續服用相關藥物，但事發前四個月才通過健康檢查，據說當天早上看起來也精神狀態良好、沒有異常。

機師 英國 心臟病

延伸閱讀

航空帝國的「死亡盲飛」：波音737與空巴競爭下的空難悲劇

命大！遭刺破心臟硬撐5小時 他怕賣毒曝光險丟小命

拍得到玉山飛得到東沙群島 林務局新航遙測飛機今亮相

嘉縣幼童嘔吐後無呼吸心跳送醫不治 死因待解剖釐清

相關新聞

副機師心臟病發死在駕駛艙... 機長降落才驚覺：以為在裝睡

英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。

小國困境 摩爾多瓦想擺脫俄勢力 女總統出招先發制人

摩爾多瓦（Moldova）國土夾在烏克蘭和羅馬尼亞之間，經常處於西方世界與莫斯科鬥爭的中心。該國發現其再度陷入這種令自己難受的處境。人口約260萬的摩爾多瓦，曾是蘇聯的加盟國。歷經數十年以寡頭權力為主的結構以及多名親俄領袖統治，繼親俄派總統多東2016至2020年執政後，摩爾多瓦人民2020年選出親西方、親歐洲的領袖，使其走在1條更明確的「脫俄入歐」道路上。

日本調查：染疫一年半後 約1/4民眾仍有後遺症

日本國立國際醫療研究中心調查發現，即使感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）一年半後，約1/4的人表示自己仍有疑似...

陸鋰價三個月跌掉30% 但歐美沒那麼糟 反映供應鏈分化

中國大陸鋰價最近三個月已下跌將近1/3，反映這個全世界最大電動車市場的需求減弱後，開始打擊連續兩年大漲的電池原料行情。不...

人人念大學變災難？以後沒人蓋房修水電 美技工年薪百萬找嘸人

如同東方教育觀念下的孩子，許多美國高中生也被灌輸一個想法：上大學取得學位，成為白領階級才有好日子過。但人人都念大學的結果是藍領技術工人短缺，薪資則高得嚇人。美國總統拜登今年2月發表國情咨文時表示，「平均年薪13萬美元（約新台幣400萬元）的工作，許多不要求大學學位。」技職教育宣導者則說，錢不是唯一問題，更大的挑戰是讓家長改變觀念。...

南韓生育率再破新低！彭博：面臨勞動力不足、人口老化窘境

多年來一直處於世界最低水平的南韓生育率再度下降，加劇人口老齡化對該國經濟的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦