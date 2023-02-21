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嗆大局條款「自編劇本」 藍知情人士曝真相：到底演夠了沒？

俄聯邦安全會議祕書長：莫斯科支持北京對台立場

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
俄羅斯聯邦安全會議祕書長帕特魯舍夫。美聯社
俄羅斯聯邦安全會議祕書長帕特魯舍夫。美聯社

俄羅斯新聞社（RIA）報導，聯邦安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）21日在莫斯科，和來訪的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。帕特魯舍夫說，莫斯科支持北京對台灣、香港與新疆的立場。

帕特魯舍夫對王毅說，中國大陸現在是俄國外交政策的「頭號優先重點」，而西方世界正對付中俄，兩國必須一起堅持對抗西方。

帕特魯舍夫在俄國甚具影響力，寫過俄國總統普亭傳記的英國倫敦大學學院（UCL）教授蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）去年曾在英國每日郵報撰文指稱，普亭的決策核心圈子縮小中，他還願意傾聽的對象所剩無幾，其一就是其緊密盟友、曾任俄羅斯聯邦安全局長的帕特魯舍夫。

俄羅斯 普亭 莫斯科

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