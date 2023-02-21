俄聯邦安全會議祕書長：莫斯科支持北京對台立場

美國對盟友以色列的屯墾行為也感到不滿！聯合國安理會20日由15個理事國全體通過對以色列在約旦河西岸屯墾，侵占巴勒斯坦土地的譴責，連向來力挺以色列的美國也沒有意見，讓以色列很不滿。以巴長期以來在加薩走廊有嚴重領土衝突，近來更因以色列極右派政府上台而加劇。

2023-02-21 16:44