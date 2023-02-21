普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」　俄羅斯將恢復核試爆

俄國總統普亭21日發表國情咨文演說，在演說上表示俄國將暫停參與美俄「新戰略武器裁減條約」（ New START Treaty），恢復核武試射。

美俄目前擁有的大批核武皆受到這項條約部分限制。條約限制了雙方可以部署的遠程核彈頭數量，並針對能夠搭載核武的飛彈進行管制。

在21日的國情咨文演說上，普亭表示俄國並非完全撤出此條約，但說俄國必須做好恢復試爆核武的萬全準備，以防美國有意搶先這麼做。

新戰略武器裁減條約旨在限制兩國核武擴張，由雙方於2010年簽訂，2011年生效，雙方並於2021年將條約效期延長至2026年2月5日。美俄原定2022年11月針對條約進行進一步會談，但在最後一刻取消。

俄烏戰爭以來，限制美、俄核彈頭數量的新戰略武器裁減條約已逐漸磨損，美方曾指控俄方未遵守條約內容。