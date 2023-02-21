安理會批以色列過度屯墾 美國未聲援

美國對盟友以色列的屯墾行為也感到不滿！聯合國安理會20日由15個理事國全體通過對以色列在約旦河西岸屯墾，侵占巴勒斯坦土地的譴責，連向來力挺以色列的美國也沒有意見，讓以色列很不滿。以巴長期以來在加薩走廊有嚴重領土衝突，近來更因以色列極右派政府上台而加劇。

美國不挺以色列？

根據《半島電視台》報導，聯合國安理會20日發表聲明，對於以色列近日將屯墾區合法化的行為感到失望，呼籲以色列要尊重巴勒斯坦政府的權益，以1967年的兩國方案為雙方互動基礎。由於聯合國安理會決議需要15個理事國全體同意才能通過，連向來支持以色列的美國都沒有否決這項聲明。

該聲明表示，安理會尊重各國在國際認定的邊界上和平、安全生活的權利，以巴雙方需要享有對等的自由、安全、尊嚴等保障，並呼籲各方不要進一步挑釁，尊重國際人權法相關規範。對此，以色列總理納坦雅胡辦公室則發表聲明，駁斥安理會的主張，且對於美國居然支持這項聲明感到不滿，認為聯合國縱容巴勒斯坦發展恐怖主義。

以巴問題難解

但NGO「人權觀察」認為聯合國譴責以色列的力道不夠強烈，尤其是美國在聯合國大會只有語焉不詳的反對以色列屯墾，但未進行明言譴責。以色列在1967年占領東耶路撒冷與加薩走廊、約旦河西岸，為了宣示佔領的正當性，以色列讓大量民眾前往占領區進行屯墾、行使主權，且用軍隊驅趕原本住在當地的巴勒斯坦民眾，引發阿拉伯國家不滿。

但以色列背後有美國撐腰，且過去阿拉伯國家多次對以色列發動戰爭皆被擊退，也讓以巴衝突延續至今，美國在前總統川普時期非常挺以色列，甚至將美國駐以色列大使館遷移到耶路撒冷，同時透過外交手段讓阿拉伯國家與以色列改善關係，孤立巴勒斯坦與伊朗。

但拜登上台後，雖然美國仍是以色列盟友，但相挺的態度不如川普時期。

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