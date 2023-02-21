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全球協議護公海 防止濫捕、汙染

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

各國積極促公約，維護公海環境安全！193國代表將聚首於紐約討論海洋公約，保護海洋不受到過度捕撈、汙染等威脅。專家指出，海洋可調節氣候、孕育生物，但濫捕與汙染是目前海洋面臨的最大威脅。除了全球協議之外，容易受到氣候變遷的國家尋求公私部門的財政支援。

海洋公約促合作

半島電視台》報導，公海為各國經濟海域以外的區域，約佔3分之2的海洋面積，蘊含多種深海魚類、保育類動物等。但因為缺乏全球性的協議保護，導致常常出現不肖漁民濫捕的狀況，嚴重威脅生物多樣性，估計有10%的動植物面臨滅絕威脅。

多達 193 個聯合國成員國代表將於27日於紐約舉行會談，試圖完成海洋公約協議，以保護世界海洋免受過度捕撈、污染和其他威脅。因為海洋在調節全球氣候有著重要角色，能夠儲存4分之1的二氧化碳。海洋保護活動人士茲卡蘭表示，海洋支持著廣泛生物生存，其中也包含人類尚未發現百萬種的物種。

世界自然基金會海洋政策與治理專員卡巴特說，海洋環境惡化的主因就是「濫捕」，這不僅會導致魚類滅絕，也會削弱魚類重建族群的能力。她指出，約有40%的魚類被捕獲後，會被當做廢棄物丟棄。

汙染、濫捕大問題

海洋面臨的另一個重大威脅是「汙染」，包括來自於陸地的塑膠、汙水導致海底細菌過度生長，耗盡海洋的氧氣，使海洋生物因氧氣不足而死亡。同時，全球暖化也破壞海洋環境，造成大量珊瑚白化等。

除了世界性的海洋協議之外，各國各洲也想方設法挽救海洋環境。《外媒》報導，非洲面對氣候變遷的嚴重影響時，為了緩和氣候變遷狀況，需要政府或民間組織的財政支持。非洲開發銀行行長安德西雅說，非洲金融支援需要各方合作，才能有效調動金融資源，重點在於協助非洲國家適應氣候變遷。

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魚類 非洲 氣候變遷

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