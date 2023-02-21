防範中俄 德日計劃舉辦定期高層會談

德國和日本的外交與防務合作將有近一步升級，兩國高級官員表示，雙方最快將於今年3月建立新的高層定期會晤框架，內容會涵蓋廣泛的各項主題，但重點仍在威懾中國和俄羅斯。

日經亞洲消息指出，這項新的機制將比現有的兩國國防部長與外交部長「2+2」會談的形式更廣，未來會包括兩國領導人，以及負責金融和其他領域的內閣官員。

雙方正安排在下個月德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）訪問日本期間，舉行兩國間的第一輪談判。預計雙方的部長將以線上方式參與，且中國和烏克蘭戰爭將成為中心話題。議程上還包含經濟問題，例如糧食安全和氣候變化。兩國官員們還打算討論在氫的綠能發展方面合作。

「德國和日本都是法治民主國家，因此具有共同的基本價值觀」，德國執政聯盟社會民主黨外交事務發言人施密德（Nils Schmid）說，「兩國之間的政府磋商強調了密切的伙伴關係」。

施密德還說：「中國的政治和軍事崛起、朝鮮構成的威脅，以及與俄羅斯的關係嚴重受損，是我們和日本共同面臨的主要挑戰」。

在德國前總理默克爾的領導下，德國與中國定期舉行高層會談。她的繼任者肖爾茨的政府對北京持更加懷疑的態度，宣稱它將減少德國經濟對中國的依賴。

德國與日本、印度和東南亞國家等其他印太夥伴深化關係，這樣的舉措顯示德國在外交政策上轉向亞洲。柏林已表示計劃在經濟和安全方面更積極參與該地區。2021年德國曾向印太地區派遣一艘護衛艦，去年則派遣了一批戰鬥機。

與此同時，日本作為今年七國集團（G7）的東道主，需要與其他成員進行溝通，以確保在今年5月廣島峰會前的部長級會議之前，每個成員都保持同步。而這類國際聯合的統一立場，被認為對於阻止中國入侵台灣至關重要。

日本首相岸田文雄多次警告歐洲國家，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，其他歐洲國家也越來越靠近東京。英國和日本簽署了一項促進國防合作的互惠准入協議，這兩個國家和意大利正在合作開發戰鬥機項目。法國和日本計劃在今年上半年也舉行一次兩國「2+2」會談。

德日關係快速發展

美國《外交家》雜誌（The Diplomat）去年11月發表文章指出，不斷發展的德日關係呈現出兩種趨勢。第一個趨勢是高層交流的增加，第二則是擴大了雙方的合作領域。

文章稱，在傳統安全領域，德日兩國於2021年簽署了「信息安全協議」，並於去年11月3日同意協調啟動兩國軍方的「物資勞務相互提供協定」（ACSA）談判。此外，2021年11月，德國海軍拜仁號護衛艦作為20年來首艘訪問日本的德國軍艦停靠了東京，並與日本海上自衛隊進行了一系列演習。

而在網絡安全、氣候變化等非傳統安全領域，去年3月兩國舉行第六次德日資通訊政策對話，分享推動5G發展、6G研發項目、安全措施等信息，德國政府與日本的機構也一起支持海洋運輸的材料和推進研究。

文章也分析，由於國際、雙邊和國內因素，德國與日本的關係正在悄然但顯著地發展。不過，來自中國和兩國自身的雙邊關係潛在挑戰依然存在，未來德日關係上升趨勢還能持續多久，則有待觀察。

德國部署印太地區

《日本時報》（The Japan Times）2022年9月26日曾報導，根據當時的德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）說法，隨著柏林尋求對印太地區持續和長期的安全承諾，2023年及以後的計劃中，將與印太地區國家有更多的軍事交流。

蘭布雷希特說，「安全關係到每個人，任何國家都不能袖手旁觀」，她強調，「我們知道，歐洲-大西洋安全和印度-太平洋安全是相互關聯的。這就是為什麼我們希望幫助維護這個重要地區的和平與穩定」 。

隨著人們越來越擔心，亞洲可能爆發類似於俄羅斯入侵烏克蘭的危機，特別是在台灣地位緊張局勢加劇的情況下，蘭布雷希特去年重申，德國反對在國際關係中任何形式的非法使用武力或暴力威脅。她當時說，只有每個人都遵守國際秩序的基本規則，才能維護和平與穩定。

而關於日本的角色，蘭布雷希特認為，「我們非常重視日本作為我們身邊的伙伴，並希望擴大和進一步鞏固這種合作」，她當時還說，德國目前正在與日本討論幾個合作領域，其中一些涉及兩國各自的安全和國防工業，特別是在研究和技術方面。

（日經亞洲、《外交家》、《日本時報》）

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