拜登閃電訪烏搶了普亭鋒頭！ 俄國鷹派怒飆「覺得被羞辱」

美國總統拜登20日突訪烏克蘭，據說此舉令俄羅斯親軍和極端民族主義圈子大為不滿，更加劇普亭的壓力，因為他預計21日發表全國談話，料將吹捧他稱之為「特別軍事行動」的成果，結果前一天被拜登搶盡鋒頭。

CNN報導，俄羅斯記者馬爾丹（Sergey Mardan）在Telegram發文指出，「拜登在基輔，這是對俄羅斯的公然羞辱。」此外，退役陸軍、前聯邦安全局（FSB）官員吉爾金（Igor Girkin）則嘲諷，拜登其實可以到訪前線，「就算那個阿公（他除了挑釁之外什麼也不會）被帶到巴赫姆特，我也不會感到意外…而且什麼事都不會發生。」

吉爾金是俄國鷹派軍事部落客之一，部分部落客甚至擁有數十萬粉絲追蹤，為大眾提供戰情分析，過去一再批評普亭手下將軍在戰場上不夠強硬。而拜登此次巧妙且安全訪烏，對許多人來說更是戰爭失利的另一象徵。

俄國陸軍和海軍軍人經營的Telegram頻道「Zapiski michmana Ptichkina」也發文嘲諷，拜登竟比普亭更早出現在基輔，「特別軍事行動開始近一年後，我們在俄國城市基輔等待的是俄羅斯聯邦總統，而不是美國總統。」