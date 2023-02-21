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全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了！

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制。路透
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制。路透

全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，多數參與試驗的英國企業現在還不會重返每周五天工作制，十家企業中有超過九家將繼續採用這種彈性的運作方式，還有三分之一打算永久實施周休三日的做法。

這項試驗包含61家組織、約2,900名員工，產業涵蓋教育、顧問業者到銀行、IT、零售與人力組織，員工自願參與從去年6月到12月縮短周間工作日數的計畫。根據21日公布的數據，只有三家組織企業決定暫停試驗，有兩家仍在考慮縮短工時。其餘企業則因營收上升、員工流動率下降，以及員工倦勤程度降低，而相信一周工作四日而非五日將是新常態。

這場為期六個月的試驗是由非營利組織4 Day Week Global、英國智庫Autonomy、波士頓學院、劍橋與牛津大學的研究人員所籌辦。研究人員希望讓每周工作四天成為新的常態設定，以八成的工時換取百分百的薪酬、並換取交出百分百工作產量的承諾。

參與試驗的企業採取各種方式達成每周工作四日，包含周五休假，也有公司讓員工彈性做滿先前的80%工時。結果顯示，這些企業在試驗期間營收比前一年同期平均成長逾三分之一，離職人數大幅減少，十分之四的員工表示壓力減輕，近四分之三的員工表示倦勤感減少，此外，員工也較能在生活與工作之間取得平衡。

英國進行這項研究的時機值得注意，此時正值艱困的經濟環境衝擊許多英國企業，包括通膨飆高、政治不穩定與英國脫歐的影響餘波盪漾，在這樣的時機實施縮減工時計畫，通常被視為疑慮重重。

該研究的第一研究者、波士頓學院經濟與社會學家舍爾（Juliet Schor）表示：「我原本以為企業實施每周工作四日會是很困難的，結果並非如此。」她的研究長期來發現，每周工作五天制不再符合現代員工的生活型態與信念，尤其是必須照顧家庭者。

不過，懷疑論人士指出，這些試驗者是自我選擇的，因此較不太可能離職；其他疑慮包括一旦把這種制度修訂為永久制，生產力可能惡化。

然而，這份英國的數據佐證了在美國、愛爾蘭與澳洲企業去年12月公布的小規模試驗結果。這些研究也顯示營收和員工生產力等值成長，而且缺勤率和流動率下滑。

英國 工時

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