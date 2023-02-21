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王毅會見匈牙利外長 稱願與「所有愛好和平國家」為俄烏停火努力

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（圖左）20日在匈牙利布達佩斯會見匈牙利外長西伊亞爾托（圖右）。新華社
中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（圖左）20日在匈牙利布達佩斯會見匈牙利外長西伊亞爾托（圖右）。新華社

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅20日在匈牙利布達佩斯會見匈牙利外長西伊亞爾托（Peter Szijjarto），雙方就烏克蘭問題交換意見，王毅強調，中國將與包括匈牙利在內的「所有愛好和平的國家」，為早日實現終結烏俄戰爭做出努力。

王毅表示，匈牙利是中國在歐洲的好朋友，雙方相互尊重、相互信任支持，結下深厚友誼，並讚許匈牙利政府的「親中政策」，感謝匈牙利支持中國在國際和多邊論壇上的立場，並補充說儘管兩國相距甚遠，但兩國關係發展得非常好。

西伊亞爾托表示，兩國合作在匈牙利外交中佔據重要地位，匈方感謝中方在政治、經濟、抗疫等領域的誠摯支持。

根據匈牙利通訊社MTI報導，19日匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）邀請王毅參加私人晚宴。最近訪問多個歐洲國家並出席慕尼黑安全會議的王毅接下來將前往莫斯科。

匈牙利 王毅 慕尼黑

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