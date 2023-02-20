北韓今清晨向日本海發射2枚彈道飛彈 我外交部嚴正譴責

台灣時間今天上午六點到六點十分左右，北韓從平安南道肅川地區向日本海方向發射2枚短程彈道飛彈，區域緊張情勢再度升高。我外交部表達嚴正譴責，指北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，該行徑破壞區域和平穩定。

外交部表示，北韓從去年起就頻繁試射各型彈道飛彈和巡弋飛彈，同時也進行恢復核子試爆的準備工作，讓韓半島和印太區域的緊張情勢升高。我國將持續關注北韓各種武力恫嚇和挑釁行徑，並與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。

外交部指出，台灣和韓國都是印太民主陣營的成員，也同樣面臨共產獨裁政權的武力威脅，去年8月中國對台進行大規模環島實彈軍演時，韓、美、日等國高度關切，韓國官方也在去年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，重申台灣海峽和平穩定的重要性，犯對單方面以武力改變區域現狀，並強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。