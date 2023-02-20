陸外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

日本共同社等媒體19日報導，中日兩國將在本周舉行安全對話。大陸外交部遲至今天（20日）下午在例行記者會上證實，發言人汪文斌表示，中國外交部副部長孫衛東將於2月21日赴日本舉行第17次中日安全對話。

共同社報導，日本外相林芳正當地時間18日在慕尼黑表示，日中兩國展開坦誠討論很重要，因為兩國關係有許多迫切要處理的議題。

報導稱，日中雙方已同意在東京舉行外交和防務部門高官出席的安全對話。若能實現，將是2019年在中國北京舉行中日安全對話之後的首次。日本外務省的一份聲明稱，中日安全對話將在本月21日和22日舉行，日方對兩國能就舉行該對話達成一致表示歡迎。

大陸外交部發言人汪文斌今天下午在例行記者會回應表示，經中日雙方商定，中國外交部副部長孫衛東將於2月21日赴日本，同日本外務省外務審議官山田重夫舉行第17次中日安全對話，和第29次中日外交當局定期磋商，雙方將就中日關係兩國防務安全政策和共同關心的國際地區問題廣泛深入交換意見。

共同社評論認為，如安全對話能夠舉行，將有助於緩和兩國間的緊張關係。

環球時報報導，黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛表示，2019年後，日本不斷增強對華盛頓打壓中國政策的配合，中日關係呈下行態勢，中日安全對話也處於中斷狀態。此次兩國若能恢復安全對話，對中日管控分歧、處理危機、避免偶發事件導致的衝突，將是一件積極的事情。

他說，儘管通過一次對話無法解決中日間許多懸而未決的問題，但對於維護兩國關係和地區局勢的穩定，阻止一些事態的進一步升級，仍然具有建設性。