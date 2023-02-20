保加利亞成偷渡走廊 18名阿富汗移民死亡

與土耳其接壤的保加利亞19日再次發生移民慘劇，有18名阿富汗移民在貨車內窒息死亡。保加利亞警方在一輛運送木材的貨車中發現52名阿富汗移民，儘管當局已經加大努力要阻止非法移民，相關案例仍層出不窮，每年都有無數人想藉由保加利亞偷渡進入歐盟。

18名非法移民窒息死亡

根據《歐洲新聞》報導，保加利亞警方18日在首都索菲亞郊區一輛遭棄置的貨車上，發現18名阿富汗移民的遺體與其他34名倖存者。衛生部長麥哲托夫表示，這些非法移民處在極度濕冷且缺乏氧氣的環境下，而且數日未曾進食，已經將他們迅速送醫治療。

這些非法移民出院後，將被轉送至難民署暫時安置。警方表示，在18名罹難者中，有1名是孩童。初步調查則顯示，他們是被偷渡集團藏在木材運送車內的一個秘密空間。保加利亞國家調查局局長薩拉佛夫表示，偷渡集團將車子改裝，並且在躲藏處四周都鋪滿鋁箔來避免邊境X光機偵測到人體體溫。

保加利亞是入境歐盟熱點

《德國之聲》指出，保加利亞位於一條主要的中東移民走廊上。由於和土耳其接壤且是歐盟成員國之一，保加利亞成為境外移民入境歐洲的最佳首選之一。儘管政府已經在邊界拉起一條長達259公里的帶刺鐵絲網，非法移民仍在當地人蛇集團的幫助下不斷湧入。根據保加利亞內政部的數據統計，警方在2022年就阻止了16.4萬起非法入境的案例。

而保加利亞政府也被人權組織與歐盟其他會員國指控虐待這些移民，相關行為包含推擠、非法關押或毆打。奧地利與荷蘭在去年12月才因為安全與法治上的考量，否決了保加利亞加入申根區的申請。而歐盟也因為人權上的指控與疑慮，拒絕了保加利亞要求歐盟提供20億歐元的邊境加強措施。

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