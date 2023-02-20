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美軍將領警告：中國是太空最大威脅

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圖／德國之聲
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一位美國將軍週六（2月18日）表示，由於外太空的軍備競賽不斷加劇，外太空的環境在短短幾年內已發生了「根本性變化」。他並指出，中國是外太空「最具挑戰性的威脅」，其次是俄羅斯。

法新社報導，美國太空行動負責人薩爾茨曼（ Bradley Saltzman）將軍在德國慕尼黑安全會議間隙對媒體表示，「我們看到我們的戰略競爭對手，正在生產各種各樣的（太空）武器」 。

「我們必須考慮到這樣一個事實，即太空作為一個有爭議的領域已經發生了根本性的變化。我們在太空中運作的方式必須發生變化，這主要是因為（中國）和俄羅斯已經進行了武器測試，並在某些情況下也已投入使用」，他說。

鑑於美中緊張局勢加劇，他的話顯得更加重要，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 和中共中央外事辦公室主任王毅，週六（2月18日）在慕尼黑就疑似中國間諜氣球問題進行了氣氛緊張的交流，更是凸顯了這一點。

太空軍備競賽

法新社報導，太空軍備競賽並不是什麼新鮮事。早在1985年，美國國防部（五角大樓）就在一次試驗中，使用導彈摧毀了一顆衛星。

從那以後，美國的競爭對手一直在尋求展示他們的競爭能力，中國在2007年和印度在2019年，也做了同樣的事情。

2020年2月，一名美國將軍指出，有兩顆俄羅斯衛星進入軌道，並跟蹤一顆美國間諜衛星。

2021年底時，俄羅斯用從地面發射的導彈，摧毀了自己的一顆衛星，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）譴責這種武力展示，認為是不負責任的行為。

「對手正在利用太空……瞄準並擴大他們武器的射程」，薩爾茨曼說，「這確實是領域內發生的變化」。

各國在太空軍事活動方面越來越保密，但競爭如此激烈，以至於在2019年，即美國國防部成立太空部隊的那一年，它預測俄羅斯和中國有可能超過美國。但薩爾茨曼否認美國已落後於其他對手的想法。

不過，未來的戰鬥已經發生變化，從用導彈或「神風特工隊式」的衛星，來摧毀其他衛星的想法，已轉變為使用激光武器，或強大的微波來破壞衛星。

薩爾茨曼的助手告訴法新社，薩爾茨曼從未與中國和俄羅斯同行舉行過會談。在慕尼黑期間，他會見了挪威的國防部長並參加了一個小組討論。他說，「在太空中有正確的行為方式」，正確的太空行為不會產生碎片，不會產生干擾，有安全距離和安全軌跡」此外，當遇到問題時雙方會進行溝通。

「太空對現代戰爭很重要」，薩爾茨曼說，太空將變得越來越擁擠。

「你可以在不進入太空的情況下，通過網絡或其他載體攻擊太空（設施）」。薩爾茨曼解釋，美國必須確保有能力去擊敗所有的這些攻擊。

（法新社）

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