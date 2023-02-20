北韓今晨又發射一枚不明彈道飛彈 金與正揚言對美韓軍演採取對應行動

聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：美國追蹤資料顯示，中國大陸偵察氣球起飛後一路往東前進，目標疑為關島與夏威夷，但為何最後會出現在美國本土上空？值得注意的還有：氣球上的自毀裝置並沒有被啟動。 看點2：一份做空報告讓印度阿達尼集團陷債務危機，更扯出商業巨頭和國家領導人間的親密關係；另一方面，BBC一部紀錄片惹毛印度當局遭查水表。莫迪政府會被接二連三的爭議燒到倒台嗎？ 看點3：烏克蘭想同時保衛巴赫姆特並發起春季反攻，在西方看來不僅不切實際，還可能影響後續行動，隨著俄羅斯反撲在即，拜登勸告基輔應撤退以積蓄實力。

2023-02-20 05:00