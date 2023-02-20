北韓今晨又發射一枚不明彈道飛彈 金與正揚言對美韓軍演採取對應行動

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
南韓軍方表示，北韓在20日清晨又發射一枚不明彈道飛彈。圖為北韓官方發布的照片，宣稱18日試射一枚「火星15」洲際彈道飛彈。美聯社
南韓軍方表示，北韓在20日清晨又發射一枚不明彈道飛彈。圖為北韓官方發布的照片，宣稱18日試射一枚「火星15」洲際彈道飛彈。美聯社

韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓在20日清晨又向東海發射一枚不明彈道飛彈，但未立即說明細節。而在前一天，南韓與美國舉行聯合空中演習，以回應北韓發射一枚長程彈道飛彈。

北韓宣稱18日發射一枚「火星15」洲際彈道飛彈至東海後，南韓與美國19日舉行聯合空中演習，南韓空軍出動最先進的匿蹤戰機F-35A、F-15K戰機，美軍派出F-16戰機伴飛美軍B-1B戰略轟炸機。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正為此再發表強硬聲明，揚言對美韓的軍演採取「相對應」的行動。

北韓官方中央通訊社刊出金與正的英文聲明，她說，「我們把太平洋當成射擊場的頻率取決於美國」。

美韓計畫本周在華府舉行針對北韓核武威脅的兵棋推演，並在下月舉行「自由之盾」（Freedom Shield）春季聯合軍演，因此北韓最近的武力恫嚇可能會繼續。

北韓 彈道飛彈 南韓

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