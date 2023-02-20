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朝鮮確認洲際彈道導彈試射 威脅美韓

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圖／德國之聲
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朝鮮周日表示，已試射了一枚洲際彈道導彈，以警告韓國和美國。官方朝中社新聞社報導稱，朝鮮表示這次「突然襲擊」的演習展示了朝鮮「致命核反擊」的實際能力。

朝中社報導稱，該國領導層表示，這次試射展示了「洲際彈道導彈部隊的實際戰鬥能力，這些部隊已經準備好進行機動部署並實施強大反擊」。它說，火星-15導彈提供了「強大的物理核威懾力」。

朝中社稱，此次試射旨在驗證武器的可靠性和朝鮮核力量的作戰準備能力。

該機構表示，導彈的最大飛行高度約為5770公里（3585英里），飛行距離約為990公里（615英里）。

作為對朝鮮試射的回應，韓國和美國周日進行了聯合空軍演習，包括一架美國戰略轟炸機參與其中，韓國軍方表示。

這次導彈試驗是什麼？

朝鮮領導人金正恩於周六當地時間上午8點（格林威治標準時間晚上11點）下令進行演習。從平壤機場發射了一枚火星-15導彈。

日本表示，這枚洲際彈道導彈飛行了66分鐘，最後降落在其專屬經濟區域。東京的分析表明，該導彈有能力打擊美國本土。

首爾和華盛頓方面原定於下周開始演習，旨在提高應對朝鮮核攻擊的能力。上周，平壤表示將對演習做出「史無前例的強烈回應」。

這次發射是今年1月1日以來朝鮮的第一次導彈試驗。目前尚不清楚朝鮮是否擁有具備作戰能力的核彈頭洲際彈道導彈。

（法新社，美聯社）

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