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北韓疑試射洲際彈道飛彈 落入日本專屬經濟區

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓聯合參謀本部表示，軍方探測到北韓在18日下午5時22分左右，疑似從平壤順安一帶向朝鮮東部發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）；圖為南韓首爾車站電視牆18日播放北韓發射飛彈的新聞。美聯社
南韓聯合參謀本部表示，軍方探測到北韓在18日下午5時22分左右，疑似從平壤順安一帶向朝鮮東部發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）；圖為南韓首爾車站電視牆18日播放北韓發射飛彈的新聞。美聯社

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，軍方探測到北韓在18日下午5時22分左右，疑似從平壤順安一帶向朝鮮東部發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。日本防衛省也發布相關消息，據推測飛彈飛行66分鐘後落入北海道西南方渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）內。尚未接到飛機和船舶蒙受損失的報告。

南韓軍方和情報部門認為，北韓很可能發射火星-17型洲際彈道飛彈，正針對具體參數進行精密分析。日本防衛省推測，飛彈飛行距離約900公里，最高飛行高度為5700公里。

韓聯社報導，分析稱北韓這次試射可能是抗議美韓將於22日在美國華府五角大廈舉行的「延伸威懾手段運用演習」、定於下月中旬舉行的「自由護盾」聯合軍演，以及美國近日針對北韓問題召集聯合國安理會會議。

日本共同社報導，北韓外務省17日發表談話警告稱，若美韓舉行軍演，「將採取史無前例的強硬應對措施」。

彈道飛彈 北韓 日本

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