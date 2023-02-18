言論出格？印度外長批評億萬富翁索羅斯對印言論「很危險」

印度外長表示，民主世界需要就民主展開辯論，他批評億萬富翁投資者喬治·索羅斯關於印度的言論「老套、富人之見、主觀並且危險」。

在慕尼黑安全會議之前的一次演講中，索羅斯點評印度總理莫迪，表示，印度「是個民主國家，但總理莫迪並不是民主人士」。他還預測，近來印度總理莫迪的盟友、印度大亨阿達尼（Gautam Adani）陷入困境，將弱化莫迪的地位，為印度的「民主振興」鋪路。

印度外交部長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar) 在悉尼的一次會議上表示：「我們必須就民主進行辯論和對話，包括誰的價值觀定義了民主。」他認為索羅斯是一個富有的老人，他「有主見，也很危險，因為這些人、這些觀點和這些組織實際上是從投資者的角度看待問題」。

蘇傑生還補充說，印度的選民決定「國家如何運作…我們感到擔憂。我們是經歷過殖民主義的國家，我們知道外部干預的危險」。本次澳大利亞之行，他還在早些時候會見了澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯。澳大利亞正在尋求增加與印度的貿易，以減少對中國的依賴。(路透社等）

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