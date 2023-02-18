快訊

PLG／林書豪來台第二戰交出「雙10」表現 鋼鐵人仍不敵夢想家

陳宗彥受他招待…酒店業者曾是黨代表 王鴻薇諷綠營：排黑做樣子

台灣燈會湧人潮 北捷國父紀念館站一度過站不停

言論出格？印度外長批評億萬富翁索羅斯對印言論「很危險」

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

印度外長表示，民主世界需要就民主展開辯論，他批評億萬富翁投資者喬治·索羅斯關於印度的言論「老套、富人之見、主觀並且危險」。

慕尼黑安全會議之前的一次演講中，索羅斯點評印度總理莫迪，表示，印度「是個民主國家，但總理莫迪並不是民主人士」。他還預測，近來印度總理莫迪的盟友、印度大亨阿達尼（Gautam Adani）陷入困境，將弱化莫迪的地位，為印度的「民主振興」鋪路。

印度外交部長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar) 在悉尼的一次會議上表示：「我們必須就民主進行辯論和對話，包括誰的價值觀定義了民主。」他認為索羅斯是一個富有的老人，他「有主見，也很危險，因為這些人、這些觀點和這些組織實際上是從投資者的角度看待問題」。

蘇傑生還補充說，印度的選民決定「國家如何運作…我們感到擔憂。我們是經歷過殖民主義的國家，我們知道外部干預的危險」。本次澳大利亞之行，他還在早些時候會見了澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯。澳大利亞正在尋求增加與印度的貿易，以減少對中國的依賴。(路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

印度 索羅斯 慕尼黑 富翁

相關新聞

北韓疑試射洲際彈道飛彈 落入日本專屬經濟區

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，軍方探測到北韓在18日下午5時22分左右，疑似從平壤順安一帶向朝鮮東部發射一枚洲際彈道...

防止外國人炒房！ 葡萄牙取消「黃金簽證」為抑制房價飆高

葡萄牙將結束讓外國人以投資獲取居留權的黃金簽證計畫，因為這個西歐最貧窮經濟體之一正試圖解決國內缺乏可負擔住房的問題。

北韓疑發射洲際彈道飛彈 南韓：只會招致嚴酷制裁

北韓今天下午疑似發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），南韓政府緊急召開國家安全會議（NSC）常任委員會，譴責北韓違反聯合國安...

紐西蘭熱帶氣旋罹難人數增至9名 清理作業持續

紐西蘭熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）造成的喪生人數今天增加到9名，目前清理作業在受到侵襲的北島繼續進行，有關當局...

全球首見！美中逾60國簽署「軍事AI聲明」 但沒法律效力

包括美國和中國等60多個國家，15、16日在荷蘭海牙舉行「軍事領域負責任使用人工智能」（REAIM）峰會，並簽署一項「行...

菲律賓與中國在南海爭端 小馬可仕稱：領土和主權「寸土不讓」

菲律賓與中國近來在南海的緊張情勢持續之際，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，菲律賓就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦