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研究發現：領薪最高的未必最聰明

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
瑞典研究發現，領薪最高未必是最聰明的勞工。彭博資訊
瑞典研究發現，領薪最高未必是最聰明的勞工。彭博資訊

一般認為聰明的人薪水也高，但根據上月發表於歐洲社會學評論（European Sociological Review）上的一份瑞典研究，領最多錢的人可能不是腦袋最好的人。

研究發現，更高的智力與更高的薪資有關，但這種關聯性止步於年薪60萬瑞典克朗（大約台幣180萬）。超過這個金額後，薪資上升，但能力停滯不前，收入在前1%的人，得分略低於薪資差一級的人。

瑞典林雪坪大學（Linkoping）分析社會學資深副教授Marc Keuschnigg領導的研究學者說：「我們沒找到證據表明，居高位拿超高薪水的那些人比只賺半數薪水的人更值得。職涯極端成功更可能是家庭資源或運氣的關係，而不是能力。」

Keuschnigg認為，高層職務的智力和薪資未必相關，可能是最富裕階級和其他社會群體之間收入不平等日益加劇的問題所在。

這份研究分析了59,387名瑞典出生男性在18或19歲的認知能力，以及他們在35-45歲11年之間的收入。該研究基於男性服義務役時接受的標準化智力測驗，包括口語理解、技術理解、空間能力和邏輯。研究未納入女性和移民，因為研究期間，他們未被強制要求服役。

薪資 瑞典 薪水

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